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Новак: Россия рассчитывает на восстановление спроса на нефть в 2021 году из-за вакцинации

Ведомости

Россия рассчитывает, что вакцинация населения от коронавируса по всему миру приведет к восстановлению цен на нефть в 2021 г., заявил вице-премьер Александр Новак во время своего выступления на министерской встрече ОПЕК+, передает ТАСС.

«Надеемся, что в 2021 г. мы все-таки увидим восстановление спроса, в том числе в результате вакцинации, которая уже сейчас происходит во многих странах», — заявил он.

Новак также выразил надежду на то, что ОПЕК+ сможет принимать правильные решения, руководствуясь уже проверенными инструментами, направленные на стабилизацию рынка и восстановление добычи.

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что для восстановления Россией добычи нефти, оптимальным является диапазон цен в $45-55 за баррель.

При этом, как подчеркнул вице-премьер, Россия поддержит увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ в феврале 2021 г. на 500 тыс. баррелей в сутки. Весной уходящего года стороны договорились о рекордном сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки. «Если ситуация будет нормальная, стабильная, то будем поддерживать увеличение, потому что мы должны плавно, не дергая сильно рынок, выйти на те показатели, которые были предусмотрены ранее с 1 января», — отметил вице-премьер.

8 декабря цена февральского фьючерса Brent превысила $52 за баррель. Такой стоимости марка достигла впервые с начала марта 2020 г., после которого котировки обвалились на фоне разрыва сделки ОПЕК+ и локдаунов, связанных с пандемией коронавируса. 23 декабря глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен заявил, что стоимость нефти марки Brent может упасть примерно на 10% в связи с информацией об обнаружении потенциально более заразного штамма коронавируса в Европе.

Ранее по теме: Добыча нефти в России в 2020 году достигла минимума за десять лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных