Добыча нефти в России в 2020 году достигла минимума за десять лет
В России добыча нефти и газового конденсата в 2020 г. снизилась на 8,6% по сравнению с 2019 г., составив 512,68 млн т, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
Отмечается, что этот значение этого показателя почти достигло уровня добычи в 2010 г., составившего 512,3 млн т. В декабре добыча упала на 11,1%, до 42,5 млн т.
Добыча «Роснефти» за год сократилась на 9,8% до 196,4 млн т, добыча «Лукойла» – на 10,6% до 73,7 млн т, «Сургутнефтегаза» – на 9,9% до 54,75 млн т. «Газпром нефть» уменьшила добычу за 2020 г. на 6,2%, до 56,7 млн т, «Татнефть» – на 12,7% до 26 млн т, «Новатэк» – на 0,5% до 11,8 млн т.
Экспорт нефти из России в 2020 г. сократился на 12,7% по сравнению с 2019 г., составив 232,5 млн т.
Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что для восстановления Россией добычи нефти, оптимальным является диапазон цен в $45-55 за баррель.
При этом, как подчеркнул вице-премьер, Россия поддержит увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ в феврале 2021 г. на 500 тыс. баррелей в сутки. Весной уходящего года стороны договорились о рекордном сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки. «Если ситуация будет нормальная, стабильная, то будем поддерживать увеличение, потому что мы должны плавно, не дергая сильно рынок, выйти на те показатели, которые были предусмотрены ранее с 1 января», — отметил вице-премьер.
8 декабря цена февральского фьючерса Brent превысила $52 за баррель. Такой стоимости марка достигла впервые с начала марта 2020 г., после которого котировки обвалились на фоне разрыва сделки ОПЕК+ и локдаунов, связанных с пандемией коронавируса. 23 декабря глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен заявил, что стоимость нефти марки Brent может упасть примерно на 10% в связи с информацией об обнаружении потенциально более заразного штамма коронавируса в Европе.