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Глава «Газпром нефти» спрогнозировал восстановление спроса на нефть

Ведомости

Восстановление мирового спроса на нефть до докризисного уровня ожидается в конце 2021 года или начале-середине 2022 года, сообщает «Прайм» со ссылкой на главу «Газпром нефти» Александра Дюкова.

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«Я нисколько не сомневаюсь, что этот процесс восстановления спроса продолжится, и мы выйдем на докризисный уровень спроса, потребления нефти, или правильно сказать жидких углеводородов, если не к концу 2021 года, то в начале 2022 года или середине 2022 года», — сказал Дюков.

По его словам, темпы восстановления спроса замедлились в конце текущего года.

«Что касается локдауна в Великобритании – это все-таки локальная история. Мы видим с вами, что спрос и потребление на нефть и нефтепродукты восстанавливается. Безусловно, темпы восстановления замедлились в конце года, но, с другой стороны, позитивные новости о том, что на рынке появились вакцины и начался процесс вакцинации, дает нам возможность основательно рассчитывать на то, что спрос продолжит восстановление», — добавил глава «Газпром нефти».

21 декабря вице-премьер Александр Новак заявил, что появление нового штамма коронавируса и закрытие рядом стран границ с Великобританией существенно повлияли на цены на нефть.

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Новак отметил, что составленные ранее прогнозы по восстановлению рынка нефти сейчас «не совсем реализуются». Он добавил, что объем спроса на нефть, который был до пандемии, может быть достигнут только через два или три года. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных