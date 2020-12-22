Глава «Газпром нефти» спрогнозировал восстановление спроса на нефть
«Я нисколько не сомневаюсь, что этот процесс восстановления спроса продолжится, и мы выйдем на докризисный уровень спроса, потребления нефти, или правильно сказать жидких углеводородов, если не к концу 2021 года, то в начале 2022 года или середине 2022 года», — сказал Дюков.
По его словам, темпы восстановления спроса замедлились в конце текущего года.
«Что касается локдауна в Великобритании – это все-таки локальная история. Мы видим с вами, что спрос и потребление на нефть и нефтепродукты восстанавливается. Безусловно, темпы восстановления замедлились в конце года, но, с другой стороны, позитивные новости о том, что на рынке появились вакцины и начался процесс вакцинации, дает нам возможность основательно рассчитывать на то, что спрос продолжит восстановление», — добавил глава «Газпром нефти».
21 декабря вице-премьер Александр Новак заявил, что появление нового штамма коронавируса и закрытие рядом стран границ с Великобританией существенно повлияли на цены на нефть.
Новак отметил, что составленные ранее прогнозы по восстановлению рынка нефти сейчас «не совсем реализуются». Он добавил, что объем спроса на нефть, который был до пандемии, может быть достигнут только через два или три года.