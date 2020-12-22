Глава «Газпром нефти» спрогнозировал восстановление спроса на нефть

«Что касается локдауна в Великобритании – это все-таки локальная история. Мы видим с вами, что спрос и потребление на нефть и нефтепродукты восстанавливается. Безусловно, темпы восстановления замедлились в конце года, но, с другой стороны, позитивные новости о том, что на рынке появились вакцины и начался процесс вакцинации, дает нам возможность основательно рассчитывать на то, что спрос продолжит восстановление», — добавил глава «Газпром нефти».