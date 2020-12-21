Новак оценил влияние нового штамма коронавируса на цены на нефть
Появление нового штамма коронавируса и закрытие рядом стран границ с Великобританией существенно повлияли на цены на нефть, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе сессии проекта «Россия и мир: профессиональный разговор».
«За эти два дня ситуация, на мой взгляд, изменилась, достаточно активно меняется она. Серьезные локдауны сейчас были введены относительно поездок в Великобританию. Появился новый штамм коронавируса, и это повлияло в том числе и на то, что сегодня на рынках мы видим существенную коррекцию цен на нефть», — сказал он (цитата по ТАСС).
О появлении в Великобритании нового штамма коронавируса стало известно в середине декабря. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, этот вариант на 70% заразнее уже известных. К 20 декабря штамм обнаружили в Нидерландах, Дании и Австралии. В итоге более 15 стран, включая Россию, ограничили авиасообщение с Великобританией.
На фоне этих новостей рубль стал падать, равно как и цены на нефть. По данным торгов на Лондонской бирже ICE, сегодня стоимость февральского фьючерса марки Brent упала более чем на 4,5% по сравнению с ценой закрытия днем ранее — до $49,88 за баррель к 17:06 мск. При этом ранее нефть дорожала и 18 декабря впервые с начала марта превысила $52 за баррель. Февральский фьючерс WTI на сегодняшних торгах упал более чем на 4,6% — до $46,95 за баррель.
Новак отметил, что составленные ранее прогнозы по восстановлению рынка нефти сейчас «не совсем реализуются». Он добавил, что объем спроса на нефть, который был до пандемии, может быть достигнут только через два или три года.