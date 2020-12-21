Новак оценил влияние нового штамма коронавируса на цены на нефть

На фоне этих новостей рубль стал падать, равно как и цены на нефть. По данным торгов на Лондонской бирже ICE, сегодня стоимость февральского фьючерса марки Brent упала более чем на 4,5% по сравнению с ценой закрытия днем ранее — до $49,88 за баррель к 17:06 мск. При этом ранее нефть дорожала и 18 декабря впервые с начала марта превысила $52 за баррель. Февральский фьючерс WTI на сегодняшних торгах упал более чем на 4,6% — до $46,95 за баррель.