Новак назвал оптимальную цену на нефть для восстановления добычи
Диапазон цен на нефть в $45-55 за баррель является оптимальным для восстановления Россией добычи, заявил вице-премьер Александр Новак, слова которого передает ТАСС.
«Для восстановления нашей добычи, которую мы сильно уронили, диапазон цен в $45-55 за баррель — это самый оптимальный, иначе мы никогда не восстановим добычу, восстановят другие, а мы будем все время на своем уровне», — заметил он.
При этом, как подчеркнул вице-премьер, Россия поддержит увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ в феврале 2021 г. на 500 тыс. баррелей в сутки. Весной уходящего года стороны договорились о рекордном сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки. «Если ситуация будет нормальная, стабильная, то будем поддерживать увеличение, потому что мы должны плавно, не дергая сильно рынок, выйти на те показатели, которые были предусмотрены ранее с 1 января», — отметил вице-премьер.
18 декабря цена февральского фьючерса Brent превысила $52 за баррель. Такой стоимости марка достигла впервые с начала марта 2020 г., после которого котировки обвалились на фоне разрыва сделки ОПЕК+ и локдаунов, связанных с пандемией коронавируса. 23 декабря глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен заявил, что стоимость нефти марки Brent может упасть примерно на 10% в связи с информацией об обнаружении потенциально более заразного штамма коронавируса в Европе.