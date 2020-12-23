Saxo Bank ожидает падения цен на нефть из-за нового штамма коронавируса

Нефть стала дорожать в начале ноября. Этому способствовали позитивные новости о разработке вакцин против вируса в России, США, Германии и Великобритании. Однако 14 декабря Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал его потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2. После того, как штамм обнаружили в Нидерландах, Дании и Австралии, более 15 стран, включая Россию, ограничили авиасообщение с Великобританией.