Saxo Bank ожидает падения цен на нефть из-за нового штамма коронавируса
Стоимость нефти марки Brent может упасть примерно на 10% в связи с информацией об обнаружении потенциально более заразного штамма коронавируса в Европе, заявил ТАСС глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен.
«Есть риск того, что Brent откатится на 10%, до $46 за баррель, прежде чем найдет поддержку», — сказал эксперт. При этом он отметил, что, хотя краткосрочные перспективы цен на нефть ухудшились, в 2021 г. стоимость сырья будет расти.
18 декабря цена февральского фьючерса Brent превысила $52 за баррель. Такой стоимости марка достигла впервые с начала марта 2020 г., после которого котировки обвалились на фоне разрыва сделки ОПЕК+ и локдаунов, связанных с пандемией коронавируса.
Нефть стала дорожать в начале ноября. Этому способствовали позитивные новости о разработке вакцин против вируса в России, США, Германии и Великобритании. Однако 14 декабря Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал его потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2. После того, как штамм обнаружили в Нидерландах, Дании и Австралии, более 15 стран, включая Россию, ограничили авиасообщение с Великобританией.
Сегодня, 23 декабря, британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма коронавируса, завезенного из ЮАР.
На фоне этого нефть вновь стала терять в цене. К 22 декабря она вернулась к стоимости чуть выше $50 за баррель. Однако сегодня сырье чуть подорожало. К 19:54 мск цена февральского фьючерса Brent составила $51,47 за баррель.