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Saxo Bank ожидает падения цен на нефть из-за нового штамма коронавируса

Ведомости

Стоимость нефти марки Brent может упасть примерно на 10% в связи с информацией об обнаружении потенциально более заразного штамма коронавируса в Европе, заявил ТАСС глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен.

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«Есть риск того, что Brent откатится на 10%, до $46 за баррель, прежде чем найдет поддержку», — сказал эксперт. При этом он отметил, что, хотя краткосрочные перспективы цен на нефть ухудшились, в 2021 г. стоимость сырья будет расти.

18 декабря цена февральского фьючерса Brent превысила $52 за баррель. Такой стоимости марка достигла впервые с начала марта 2020 г., после которого котировки обвалились на фоне разрыва сделки ОПЕК+ и локдаунов, связанных с пандемией коронавируса.

Нефть стала дорожать в начале ноября. Этому способствовали позитивные новости о разработке вакцин против вируса в России, США, Германии и Великобритании. Однако 14 декабря Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал его потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2. После того, как штамм обнаружили в Нидерландах, Дании и Австралии, более 15 стран, включая Россию, ограничили авиасообщение с Великобританией. 

Сегодня, 23 декабря, британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма коронавируса, завезенного из ЮАР.

На фоне этого нефть вновь стала терять в цене. К 22 декабря она вернулась к стоимости чуть выше $50 за баррель. Однако сегодня сырье чуть подорожало. К 19:54 мск цена февральского фьючерса Brent составила $51,47 за баррель. 

Ранее по теме: Новак оценил влияние нового штамма коронавируса на цены на нефть

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных