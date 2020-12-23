В Великобритании выявили еще одну мутацию коронавируса

Мутация завезена из Южно-Африканской республики (ЮАР), в связи с чем правительство Великобритании вводит ограничения для поездок в эту страну, а также обязательный двухнедельный карантин для прибывших из ЮАР и контактировавших с ними. По словам министра, выявлены два случая заражения новым вариантом коронавируса.