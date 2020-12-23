В Великобритании выявили еще одну мутацию коронавируса
Новый, мутировавший вариант коронавируса выявили в Великобритании, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения страны Мэтта Хэнкока.
«Этот вирус еще более заразный и, похоже, мутировал дальше, чем новый», — сказал Хэнкок на пресс-конференции.
Мутация завезена из Южно-Африканской республики (ЮАР), в связи с чем правительство Великобритании вводит ограничения для поездок в эту страну, а также обязательный двухнедельный карантин для прибывших из ЮАР и контактировавших с ними. По словам министра, выявлены два случая заражения новым вариантом коронавируса.
О появлении нового штамма COVID-19 власти Великобритании заявили в середине декабря. Тогда же на карантин был закрыт Лондон и его окрестности, где был зафиксирован рост заболеваемости новой мутацией вируса. Позже премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм на 70% заразнее ранее фиксированных изменений вируса.
К 20 декабря штамм обнаружен в Нидерландах, Дании и Австралии. После обнаружения нового штамма коронавируса свыше 15 государств, в том числе Россия, ограничили сообщение с Великобританией.