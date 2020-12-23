Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

В Великобритании выявили еще одну мутацию коронавируса

Ведомости

Новый, мутировавший вариант коронавируса выявили в Великобритании, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения страны Мэтта Хэнкока. 

«Этот вирус еще более заразный и, похоже, мутировал дальше, чем новый», — сказал Хэнкок на пресс-конференции. 

Началось голосование за «Персону года»

Читатели могут сделать свой выбор до 25 декабря

Мутация завезена из Южно-Африканской республики (ЮАР), в связи с чем правительство Великобритании вводит ограничения для поездок в эту страну, а также обязательный двухнедельный карантин для прибывших из ЮАР и контактировавших с ними. По словам министра, выявлены два случая заражения новым вариантом коронавируса.

О появлении нового штамма COVID-19 власти Великобритании заявили в середине декабря. Тогда же на карантин был закрыт Лондон и его окрестности, где был зафиксирован рост заболеваемости новой мутацией вируса. Позже премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм на 70% заразнее ранее фиксированных изменений вируса. 

К 20 декабря штамм обнаружен в Нидерландах, Дании и Австралии. После обнаружения нового штамма коронавируса свыше 15 государств, в том числе Россия, ограничили сообщение с Великобританией.

Ранее по теме: Попова заявила об отсутствии британского штамма коронавируса в России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных