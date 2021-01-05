Путин назвал важнейшую задачу власти в 2021 году
Важнейшей задачей российских властей в 2021 году является снижение уровня безработицы и обеспечение стабильного дохода у граждан, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам, передает ТАСС.
«Одновременно с мерами адресной социальной поддержки нам крайне важно обеспечить быстрое восстановление рынка труда. Важнейшая задача, здесь нужно добиться снижения безработицы, а значит дать людям стабильный заработок», — сказал Путин.
При этом президент отметил, что в последнее время было предпринято много мер по оказанию социальной поддержки гражданам.
«Но вы сами прекрасно понимаете, что задач, проблем в социальной сфере еще очень много и далеко не все из них мы затронули, кстати говоря, и сегодня», — добавил Путин.
По словам главы российского государства, вопросы развития социальной и демографической политики также остаются приоритетными.
«Ко всем проблемам социального характера мы должны относиться с особым вниманием, и прошу настроить на такую работу всех наших коллег и в регионах Российской Федерации, и правительство России в целом», — отметил президент.