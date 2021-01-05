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Путин назвал важнейшую задачу власти в 2021 году

Ведомости

Важнейшей задачей российских властей в 2021 году является снижение уровня безработицы и обеспечение стабильного дохода у граждан, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам, передает ТАСС.

«Одновременно с мерами адресной социальной поддержки нам крайне важно обеспечить быстрое восстановление рынка труда. Важнейшая задача, здесь нужно добиться снижения безработицы, а значит дать людям стабильный заработок», — сказал Путин.

При этом президент отметил, что в последнее время было предпринято много мер по оказанию социальной поддержки гражданам.

«Но вы сами прекрасно понимаете, что задач, проблем в социальной сфере еще очень много и далеко не все из них мы затронули, кстати говоря, и сегодня», — добавил Путин.

По словам главы российского государства, вопросы развития социальной и демографической политики также остаются приоритетными.

«Ко всем проблемам социального характера мы должны относиться с особым вниманием, и прошу настроить на такую работу всех наших коллег и в регионах Российской Федерации, и правительство России в целом», — отметил президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных