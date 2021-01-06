Показатель экономической надежды россиян упал до уровня 1998 года

Индекс экономической надежды жителей России в 2020 году составил минус 41 п.п., сообщил РБК со ссылкой на исследование Gallup International. Ранее такой показатель регистрировался в 1998 году. Самый низкий показатель за 23 года наблюдений составил минус 43 п.п. и был зафиксирован в 2013 году.