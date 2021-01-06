Показатель экономической надежды россиян упал до уровня 1998 года
В глобальном опросе компании приняли участие 38 000 человек из 41 страны мира.
По мнению 47% респондентов, 2021 год станет годом экономических проблем, 6% опрошенных ждут в новом году экономического процветания. 40% россиян считают, что 2021 год будет таким же, как предыдущий. 8% опрошенных затруднились ответить на вопрос.
Мировой индекс экономической надежды, по данным аналитиков, составил минус 21 п.п. По данным исследования, 25% респондентов ожидают в 2021 году экономического процветания, 46% готовятся к проблемам.
Самый низкий уровень экономической надежды аналитики отметили в Великобритании, Болгарии и Италии: минус 62 п.п. и по минус 59 п.п. соответственно. Самый высокий показатель зарегистрирован в Нигерии – 58 п.п., Азербайджане – 47 п.п. – и Вьетнаме – 45 п.п.
В России самый высокий индекс экономической надежды был зафиксирован в 2006 году – 9 п.п.