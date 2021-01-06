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Показатель экономической надежды россиян упал до уровня 1998 года

Ведомости

Индекс экономической надежды жителей России в 2020 году составил минус 41 п.п., сообщил РБК со ссылкой на исследование Gallup International. Ранее такой показатель регистрировался в 1998 году. Самый низкий показатель за 23 года наблюдений составил минус 43 п.п. и был зафиксирован в 2013 году.

В глобальном опросе компании приняли участие 38 000 человек из 41 страны мира.

По мнению 47% респондентов, 2021 год станет годом экономических проблем, 6% опрошенных ждут в новом году экономического процветания. 40% россиян считают, что 2021 год будет таким же, как предыдущий. 8% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Мировой индекс экономической надежды, по данным аналитиков, составил минус 21 п.п. По данным исследования, 25% респондентов ожидают в 2021 году экономического процветания, 46% готовятся к проблемам.

Самый низкий уровень экономической надежды аналитики отметили в Великобритании, Болгарии и Италии: минус 62 п.п. и по минус 59 п.п. соответственно. Самый высокий показатель зарегистрирован в Нигерии – 58 п.п., Азербайджане – 47 п.п. – и Вьетнаме – 45 п.п.

В России самый высокий индекс экономической надежды был зафиксирован в 2006 году – 9 п.п.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных