Россияне назвали желаемый уровень зарплаты в 2021 году
Жители России в среднем хотели бы зарабатывать в 2021 году 158 000 руб. в месяц, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на опрос портала «Работа.ру». В опросе приняли участие 3000 респондентов старше 18 лет из всех регионов России.
По данным исследования, жители Москвы хотели бы получать в 2021 году в среднем 175 000 руб. в месяц, жители Санкт-Петербурга – 164 000 руб. Всего зарплату выше 150 000 руб. хотели бы получать 19% россиян. 17% опрошенных назвали сумму от 100 000 до 149 000 руб.
Аналитики отметили, что 15% респондентов хотели бы зарабатывать в месяц от 70 000 до 99 000 руб., 24% — от 50 000 до 69 000 руб., 18% — от 30 000 до 49 000 руб. 7% россиян назвали желаемой зарплату до 29 000 руб.