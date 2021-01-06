Россияне назвали желаемый уровень зарплаты в 2021 году

Жители России в среднем хотели бы зарабатывать в 2021 году 158 000 руб. в месяц, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на опрос портала «Работа.ру». В опросе приняли участие 3000 респондентов старше 18 лет из всех регионов России.