«Газпром» в январе снизил транзит газа через Украину

Ранее пресс-служба компании сообщила о сокращении транзита российского газа через Украину в 2020 году на 38% по сравнению с 2019 годом. В компании пояснили, что объем транзита газа сократился после запуска новых газопроводов в обход Украины. Также на динамику повлияли цены на газ в ЕС и значительные запасы топлива в европейских подземных хранилищах.