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«Газпром» в январе снизил транзит газа через Украину

Ведомости

«Газпром» снизил транзит российского газа через Украину со 180 млн кубометров в сутки в декабре 2020 года до 130 млн кубометров в сутки в январе 2021 года, сообщил гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в своем аккаунте в Facebook.

«Оператор ГТС Украины» готов обеспечить больший объём транзита при соответствующих заявках Газпрома», — добавил Макогон.

Ранее пресс-служба компании сообщила о сокращении транзита российского газа через Украину в 2020 году на 38% по сравнению с 2019 годом. В компании пояснили, что объем транзита газа сократился после запуска новых газопроводов в обход Украины. Также на динамику повлияли цены на газ в ЕС и значительные запасы топлива в европейских подземных хранилищах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных