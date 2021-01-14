Аналитики Credit Suisse спрогнозировали доллар ниже 70 рублей в 2021 году

Стоимость доллара и евро выросла в 2020 г. на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Так, в начале прошлого года первая валюта стоила 61,79 руб., а вторая — 69,1 руб. соответственно. Максимального годового значения доллар достиг в 19 марта — 80,75 руб., евро — 3 ноября — 93,61 руб. Затем на фоне новостей о разработке вакцин от коронавируса рубль стал укрепляться.