Аналитики Credit Suisse спрогнозировали доллар ниже 70 рублей в 2021 году
Наблюдаемая сейчас слабость рубля вызвана временными факторами. В этом году российская национальная валюта укрепится и доллар подешевеет до 65-70 руб., говорится в исследовании «2021 Investment Outlook» швейцарского банка Credit Suisse.
«Рубль укрепится до обоснованного уровня — 65-70 рублей за доллар», — заявили эксперты. «Мы ожидаем, что в 2021 году рубль вернется на обоснованный уровень, так как, на наш взгляд, его слабость обусловлена временными факторами», — добавили они (цитата по «РИА Новости»).
В Credit Suisse назвали две причины ослабления рубля. Первая — решение правительства России пересмотреть налоговые соглашения с офшорными странами, включая Кипр, вызвавшее отток первичного капитала. Вторая причина заключается в резком увеличении денежной массы. Это произошло за счет проведения операций федерального бюджета и отдельных аспектов финансирования дефицита бюджета во II квартале 2020 г.
По данным Московской биржи на 14:09 мск, стоимость доллара составила 73,33 руб. Евро — 89,18 руб.
Стоимость доллара и евро выросла в 2020 г. на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Так, в начале прошлого года первая валюта стоила 61,79 руб., а вторая — 69,1 руб. соответственно. Максимального годового значения доллар достиг в 19 марта — 80,75 руб., евро — 3 ноября — 93,61 руб. Затем на фоне новостей о разработке вакцин от коронавируса рубль стал укрепляться.