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Аналитики Credit Suisse спрогнозировали доллар ниже 70 рублей в 2021 году

Ведомости

Наблюдаемая сейчас слабость рубля вызвана временными факторами. В этом году российская национальная валюта укрепится и доллар подешевеет до 65-70 руб., говорится в исследовании «2021 Investment Outlook» швейцарского банка Credit Suisse.

«Рубль укрепится до обоснованного уровня — 65-70 рублей за доллар», — заявили эксперты. «Мы ожидаем, что в 2021 году рубль вернется на обоснованный уровень, так как, на наш взгляд, его слабость обусловлена временными факторами», — добавили они (цитата по «РИА Новости»).

В Credit Suisse назвали две причины ослабления рубля. Первая — решение правительства России пересмотреть налоговые соглашения с офшорными странами, включая Кипр, вызвавшее отток первичного капитала. Вторая причина заключается в резком увеличении денежной массы. Это произошло за счет проведения операций федерального бюджета и отдельных аспектов финансирования дефицита бюджета во II квартале 2020 г. 

По данным Московской биржи на 14:09 мск, стоимость доллара составила 73,33 руб. Евро — 89,18 руб.

Стоимость доллара и евро выросла в 2020 г. на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Так, в начале прошлого года первая валюта стоила 61,79 руб., а вторая — 69,1 руб. соответственно. Максимального годового значения доллар достиг в 19 марта — 80,75 руб., евро — 3 ноября — 93,61 руб. Затем на фоне новостей о разработке вакцин от коронавируса рубль стал укрепляться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных