ЦБ заявил о двукратном росте оттока капитала из России в 2020 году
Чистый отток капитала из России в 2020 г. увеличился более чем в два раза по сравнению с 2019 г., сообщает Банк России.
«Сальдо финансовых операций частного сектора по итогам 2020 года сложилось в размере 47,8 млрд долларов США против 22,1 млрд долларов США годом ранее», — говорится в сообщении регулятора.
В ЦБ добавили, что в прошедшем году основной формой кредитования остального мира частным сектором «выступало сокращение внешних обязательств, сформированное в близкой пропорции банками и прочими секторами».
В октябре прошлого года ЦБ прогнозировал, что отток капитала из России по итогам года увеличится с $25 млрд, как оценивалось ранее, до $53 млрд. По мнению регулятора, на это оказало влияние ухудшение эпидемиологической обстановки.