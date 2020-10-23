ЦБ более чем вдвое ухудшил прогноз по оттоку капитала из России в 2020 году

«Это может иметь как дезинфляционные, так и проинфляционные эффекты. Однако дезинфляционное давление, вызванное более слабым спросом, будет преобладать. С учетом этого фактора и данных за II–III кварталы Банк России пересмотрел вниз прогноз потребительского и инвестиционного спроса по итогам 2020 г. В целом в 2020 г. российская экономика, по оценке Банка России, сократится на 4,0–5,0%, что несколько меньше, чем предполагалось в июльском прогнозе. Это преимущественно связано с менее значительным, чем ожидалось, сокращением экспорта», — отмечается в сообщении регулятора.