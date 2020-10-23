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ЦБ более чем вдвое ухудшил прогноз по оттоку капитала из России в 2020 году

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ЦБ ухудшил прогноз по чистому оттоку капитала из России в 2020 г.  - с $25 млрд до $53 млрд. Об этом говорится в среднесрочном прогнозе регулятора по итогам заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке. Таким образом, показатели 2020 г. приблизились к антирекорду 2018 г. , когда чистый отток капитала из России составил $67,5 млрд. В 2019 г. этот показатель составил $26,7 млрд.   

Регулятор также ухудшил прогноз по чистому оттоку из России в 2021-2022 гг. По прогнозу ЦБ, в 2021 г. отток капитала из страны составит $35 млрд вместо ранее прогнозируемых $20 млрд. А в 2022 г. отток ожидается на уровне $25 млрд вместо прогнозируемых $15 млрд.

ЦБ также указывает, что индикаторы экономической активности указывают на замедление экономического роста российской экономики, что во многом связано с динамикой внутреннего спроса. По мнению регулятора, ухудшение эпидемиологической обстановки негативно отражается на настроениях населения и бизнеса, — это может повлиять и на спрос, и на предложение, констатирует ЦБ. 

«Это может иметь как дезинфляционные, так и проинфляционные эффекты. Однако дезинфляционное давление, вызванное более слабым спросом, будет преобладать. С учетом этого фактора и данных за II–III кварталы Банк России пересмотрел вниз прогноз потребительского и инвестиционного спроса по итогам 2020 г. В целом в 2020 г. российская экономика, по оценке Банка России, сократится на 4,0–5,0%, что несколько меньше, чем предполагалось в июльском прогнозе. Это преимущественно связано с менее значительным, чем ожидалось, сокращением экспорта», — отмечается в сообщении регулятора. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных