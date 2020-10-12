Кудрин допустил падение ВВП более чем на 5% в 2020 году
Падение ВВП в 2020 г. может составить от 4 до 5% и более, заявил в интервью ТАСС председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
«В кризисном 2020 г. падение валового внутреннего продукта составит, по последним оценкам Минэкономразвития, около 4%. Думаю, падение будет больше — от 4 до 5% и выше», — сказал Кудрин. По его мнению, правительство «слишком оптимистично» оценивает экономический рост — согласно прогнозу, в 2021 г. он должен составить более 3%.
В прогнозе министерства, по словам Кудрина, не учтена вторая волна коронавируса, которая «увы, уже началась». «Высока вероятность, что и этот год будет закрыт с более низкими показателями, и в первом квартале 2021-го экономике России придется столкнуться с определенными трудностями. ВВП может снизиться сильнее», — подчеркнул он.
По мнению Кудрина, в 2022-2023 гг. экономический рост вряд ли превысит 2,5%. Также глава ведомства заявил, что потери для малого и среднего бизнеса от ограничений по коронавирусу будут больше, чем прогнозирует правительство.
Согласно прогнозу социально-экономического развития России на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 гг., рост ВВП страны в следующем году будет на уровне 3,3%, а в 2022-2023 гг. — не менее 3%. О том, что оценка роста ВВП, представленная ведомством, является «очень оптимистичной», Кудрин говорил еще 18 сентября. Он заявлял, что, по мнению Счетной палаты, в 2021 г. спад российской экономики составит 2,4% ВВП, а в 2022 и 2023 гг. дефицит бюджета будет около 1% ВВП.
По прогнозу ЦБ, спад в российской экономике в 2020 г. составит 4–6%. Министр финансов Антон Силуанов в интервью «Ведомостям» говорил, что Минфин в этом году взял сценарий сокращения ВВП на 5%. По словам министра, дефицит бюджета будет около 4% ВВП.