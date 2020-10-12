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Кудрин допустил падение ВВП более чем на 5% в 2020 году

Ведомости

Падение ВВП в 2020 г. может составить от 4 до 5% и более, заявил в интервью ТАСС председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«В кризисном 2020 г. падение валового внутреннего продукта составит, по последним оценкам Минэкономразвития, около 4%. Думаю, падение будет больше — от 4 до 5% и выше», — сказал Кудрин. По его мнению, правительство «слишком оптимистично» оценивает экономический рост — согласно прогнозу, в 2021 г. он должен составить более 3%.

В прогнозе министерства, по словам Кудрина, не учтена вторая волна коронавируса, которая «увы, уже началась». «Высока вероятность, что и этот год будет закрыт с более низкими показателями, и в первом квартале 2021-го экономике России придется столкнуться с определенными трудностями. ВВП может снизиться сильнее», — подчеркнул он.

По мнению Кудрина, в 2022-2023 гг. экономический рост вряд ли превысит 2,5%. Также глава ведомства заявил, что потери для малого и среднего бизнеса от ограничений по коронавирусу будут больше, чем прогнозирует правительство.

Согласно прогнозу социально-экономического развития России на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 гг., рост ВВП страны в следующем году будет на уровне 3,3%, а в 2022-2023 гг. — не менее 3%. О том, что оценка роста ВВП, представленная ведомством, является «очень оптимистичной», Кудрин говорил еще 18 сентября. Он заявлял, что, по мнению Счетной палаты, в 2021 г. спад российской экономики составит 2,4% ВВП, а в 2022 и 2023 гг. дефицит бюджета будет около 1% ВВП.

По прогнозу ЦБ, спад в российской экономике в 2020 г. составит 4–6%. Министр финансов Антон Силуанов в интервью «Ведомостям» говорил, что Минфин в этом году взял сценарий сокращения ВВП на 5%. По словам министра, дефицит бюджета будет около 4% ВВП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных