Кудрин допустил падение ВВП более чем на 5% в 2020 году

Согласно прогнозу социально-экономического развития России на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 гг., рост ВВП страны в следующем году будет на уровне 3,3%, а в 2022-2023 гг. — не менее 3%. О том, что оценка роста ВВП, представленная ведомством, является «очень оптимистичной», Кудрин говорил еще 18 сентября. Он заявлял, что, по мнению Счетной палаты, в 2021 г. спад российской экономики составит 2,4% ВВП, а в 2022 и 2023 гг. дефицит бюджета будет около 1% ВВП.