ЦБ сообщил о повышенном спросе россиян на валюту в конце 2020 года
В ноябре-декабре прошлого года объем купленной населением России иностранной валюты в крупнейших банках и на Московской бирже составил порядка $4,7 млрд, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном Банком России.
Большую часть этих средств — $4,2 млрд — граждане положили на вклады. Благодаря этому в конце года в стране не наблюдалось дефицита валютной ликвидности, заявил регулятор.
Кроме того, в обозначенный период интерес к валюте наблюдался у дочерних зарубежных кредитных организаций и нерезидентов. Так, вместе они приобрели сумму, эквивалентную 13,1 млрд руб.
«Сохранению спокойной ситуации с валютной ликвидностью способствовал приток клиентских пассивов в иностранной валюте в банковском секторе», — сообщили в ЦБ. В ноябре-декабре валютные обязательства банков перед нефинансовыми и финансовыми организациями, за исключением кредитных, выросли на $14,8 млрд.
В итоге кредитные организации нарастили объем ликвидных валютных активов, что привело к увеличению буфера валютной ликвидности банковского сектора. ЦБ отметил, что подобная ситуация наблюдалась на фоне укрепления рубля.
Ранее во время пандемии коронавируса в России наблюдался отток валюты с депозитов физических лиц. Один из крупнейших был в июне, когда вкладчики забрали со счетов $602,4 млн. В конце сентября 2020 г. ЦБ вновь сообщил о снижении объема валютных вкладов. В августе регулятор оценил сокращение в $405,2 млн, то есть общая сумма на счетах граждан снизилась на 0,5% — до $89,2 млрд.