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ЦБ сообщил о повышенном спросе россиян на валюту в конце 2020 года

Ведомости

В ноябре-декабре прошлого года объем купленной населением России иностранной валюты в крупнейших банках и на Московской бирже составил порядка $4,7 млрд, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном Банком России.

Большую часть этих средств — $4,2 млрд — граждане положили на вклады. Благодаря этому в конце года в стране не наблюдалось дефицита валютной ликвидности, заявил регулятор.

Кроме того, в обозначенный период интерес к валюте наблюдался у дочерних зарубежных кредитных организаций и нерезидентов. Так, вместе они приобрели сумму, эквивалентную 13,1 млрд руб.

«Сохранению спокойной ситуации с валютной ликвидностью способствовал приток клиентских пассивов в иностранной валюте в банковском секторе», — сообщили в ЦБ. В ноябре-декабре валютные обязательства банков перед нефинансовыми и финансовыми организациями, за исключением кредитных, выросли на $14,8 млрд. 

В итоге кредитные организации нарастили объем ликвидных валютных активов, что привело к увеличению буфера валютной ликвидности банковского сектора. ЦБ отметил, что подобная ситуация наблюдалась на фоне укрепления рубля.

Ранее во время пандемии коронавируса в России наблюдался отток валюты с депозитов физических лиц. Один из крупнейших был в июне, когда вкладчики забрали со счетов $602,4 млн. В конце сентября 2020 г. ЦБ вновь сообщил о снижении объема валютных вкладов. В августе регулятор оценил сокращение в $405,2 млн, то есть общая сумма на счетах граждан снизилась на 0,5% — до $89,2 млрд.

Ранее по теме: ВТБ заявил о закреплении тренда отказа от сбережений в валюте среди россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных