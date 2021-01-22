ЦБ сообщил о повышенном спросе россиян на валюту в конце 2020 года

Ранее во время пандемии коронавируса в России наблюдался отток валюты с депозитов физических лиц. Один из крупнейших был в июне, когда вкладчики забрали со счетов $602,4 млн. В конце сентября 2020 г. ЦБ вновь сообщил о снижении объема валютных вкладов. В августе регулятор оценил сокращение в $405,2 млн, то есть общая сумма на счетах граждан снизилась на 0,5% — до $89,2 млрд.