ВТБ заявил о закреплении тренда отказа от сбережений в валюте среди россиян

По словам Степочкина, находящиеся вблизи 0% ставки по сберегательным продуктам в иностранной валюте демотивировали клиентов размещать валютные накопления на долгосрочной основе. Люди со сбережениями в валюте отказались продлевать срок действия вкладов. Вместо этого граждане конвертировали накопления в рубли и поместили их на краткосрочные рублевые депозиты и накопительные счета. Кроме того, часть средств в долларах и евро была переведена на более доходные фондовые рынки.