ВТБ заявил о закреплении тренда отказа от сбережений в валюте среди россиян
Российская банковская система стала ориентироваться на отечественную валюту, поэтому в текущем году закрепился тренд на дедолларизацию и деевровизацию сбережений граждан, сообщил «Ведомостям» начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин.
«В целом в 2020 г. четко оформился тренд на дедолларризацию и деевровизацию сбережений населения», — заявил он. «Уже несколько лет кредитование населения осуществляется только в рублях, поэтому российские банки не нуждаются в дополнительном валютном фондировании и устанавливают минимальные ставки по валютным вкладам либо полностью прекращают прием валютных сбережений от населения», — пояснил эксперт.
По словам Степочкина, находящиеся вблизи 0% ставки по сберегательным продуктам в иностранной валюте демотивировали клиентов размещать валютные накопления на долгосрочной основе. Люди со сбережениями в валюте отказались продлевать срок действия вкладов. Вместо этого граждане конвертировали накопления в рубли и поместили их на краткосрочные рублевые депозиты и накопительные счета. Кроме того, часть средств в долларах и евро была переведена на более доходные фондовые рынки.
Также эксперт обратил внимание на значительный, по его словам, отток валюты из российской банковской системы в марте. В результате за 10 месяцев 2020 г. портфель валютных депозитов банков сократился примерно на 19% по сравнению с началом года.
В ВТБ ожидают, что в 2021 г. низкие процентные ставки по валютным депозитам продолжат стимулировать потребителей использовать другие инструменты накопления средств. Однако существуют три фактора, которые будут стимулировать граждан возвращать деньги на вклады, отметил Степочкин.
Во-первых, вырастет доходность срочных вкладов на фоне повышения Банком России ключевой ставки. Во-вторых, россияне перестанут бояться использовать долгосрочные инструменты после окончания второй волны пандемии коронавируса, проведения вакцинации и адаптации граждан и бизнеса к новым реалиям. В-третьих, ограничения, введенные для неквалифицированных инвесторов, приведут к притормаживанию рынка инвестиционных продуктов и возвращению части средств, предназначенных для фондовых рынков, на вклады и накопительные счета, высказался эксперт.
В итоге в следующем году портфель валютных депозитов в целом по российской банковской системе замедлит снижение, отметили в ВТБ. Это, в свою очередь, положительно скажется на рынке сбережений.