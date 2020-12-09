Силуанов призвал переходить с «политизированных» валют на рубль

«За последние несколько лет, если брать 2-3 года, у нас доля расчетов в долларах сократилась где-то с 52% до 47%, а доля расчетов в рублях выросла пунктов на 4-5, до 23%. Ну, мало. Потому что доллар сегодня, да и евро тоже, – политизированные валюты. Нам необходимо от политических рисков избавляться, поэтому, конечно, мы всячески заинтересованы в расчетах в национальных валютах», — сказал Силуанов.