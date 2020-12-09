Силуанов призвал переходить с «политизированных» валют на рубль
Россия заинтересована в том, чтобы расчеты при совершении внешнеэкономических сделок осуществлялись в национальной валюте, потому что необходимо избавляться от политических рисков, которые несут «политизированные» доллар и евро, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов во время пленарной сессии «Экономика третьего десятилетия: вызовы и возможности для российского экспорта» на форуме «Сделано в России». Трансляция сессии велась на сайте форума.
«За последние несколько лет, если брать 2-3 года, у нас доля расчетов в долларах сократилась где-то с 52% до 47%, а доля расчетов в рублях выросла пунктов на 4-5, до 23%. Ну, мало. Потому что доллар сегодня, да и евро тоже, – политизированные валюты. Нам необходимо от политических рисков избавляться, поэтому, конечно, мы всячески заинтересованы в расчетах в национальных валютах», — сказал Силуанов.
Глава Минфина отметил, что подобный тренд наблюдается не только в России, но и в других развивающихся странах мира. При этом министр упомянул об издержках на транзакциях во время совершения международных операций. По словам Силуанова, сейчас «переход» из рублей в лиры или юани дешевле сделать через доллар. Поэтому, чтобы снизить издержки и иметь возможность напрямую совершать обменные операции между российской валютой и валютой других стран, надо увеличивать объем транзакций, пояснил Силуанов.
«Для того, чтобы снизить издержки таких транзакций, необходимо увеличить оборот – это с одной стороны. С другой стороны, необходимо нам маркетмейкеров в лице Московской биржи стимулировать на то, чтобы там издержки сокращались», — сказал министр.
Глава Минфина отметил, что сейчас заметно растут операции между рублем и лирой, рублем и юанем, рублем и тенге. По данным ведомства, объем торговли этими парами в 2020 г. вырос почти в два раза – на 80-90%.