S&P: экономика России в 2021 году отыграет большую часть падения

S&P Global Ratings прогнозирует сокращение экономики России примерно на 3,5% в 2020 г. и ее восстановление примерно на 2,9% в 2021 г. При этом базовым сценарием аналитики агентства считают сохранение в следующем году сложных рыночных условий, поскольку неопределенность в отношении развития пандемии и введения ограничительных мер по-прежнему может оказывать давление на способность домохозяйств и предприятий частного сектора обслуживать долг. В этой ситуации вопросом выживания для многих банков станет качество кредитного портфеля.