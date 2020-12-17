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S&P: экономика России в 2021 году отыграет большую часть падения

Ключевым вопросом останется качество кредитных портфелей банков
Елена Ведерина
В новом году ставки по банковским вкладам могут вырасти /Максим Стулов / Ведомости

S&P Global Ratings прогнозирует сокращение экономики России примерно на 3,5% в 2020 г. и ее восстановление примерно на 2,9% в 2021 г. При этом базовым сценарием аналитики агентства считают сохранение в следующем году сложных рыночных условий, поскольку неопределенность в отношении развития пандемии и введения ограничительных мер по-прежнему может оказывать давление на способность домохозяйств и предприятий частного сектора обслуживать долг. В этой ситуации вопросом выживания для многих банков станет качество кредитного портфеля.

По данным S&P Global Ratings, в период кризиса инвесторы чаще всего задавали руководству крупнейших российских банков, имеющих листинг на биржах (ПАО «Сбербанк», «ВТБ банк» (ПАО), ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АО «Тинькофф банк»), вопросы о кредитных рисках и прибыльности банков. В связи с этим аналитики агентства оценили показатели 14 крупнейших банков и пришли к выводу, что доля обесцененных кредитов может составить 10–13% (без учета списаний) в 2020–2021 гг. против 8% в конце прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных