S&P: экономика России в 2021 году отыграет большую часть падения

S&P: экономика России в 2021 году отыграет большую часть паденияКлючевым вопросом останется качество кредитных портфелей банков
S&P Global Ratings прогнозирует сокращение экономики России примерно на 3,5% в 2020 г. и ее восстановление примерно на 2,9% в 2021 г. При этом базовым сценарием аналитики агентства считают сохранение в следующем году сложных рыночных условий, поскольку неопределенность в отношении развития пандемии и введения ограничительных мер по-прежнему может оказывать давление на способность домохозяйств и предприятий частного сектора обслуживать долг. В этой ситуации вопросом выживания для многих банков станет качество кредитного портфеля.
По данным S&P Global Ratings, в период кризиса инвесторы чаще всего задавали руководству крупнейших российских банков, имеющих листинг на биржах (ПАО «Сбербанк», «ВТБ банк» (ПАО), ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АО «Тинькофф банк»), вопросы о кредитных рисках и прибыльности банков. В связи с этим аналитики агентства оценили показатели 14 крупнейших банков и пришли к выводу, что доля обесцененных кредитов может составить 10–13% (без учета списаний) в 2020–2021 гг. против 8% в конце прошлого года.