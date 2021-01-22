Россия разрешит ввоз томатов с шести предприятий Азербайджана

«Россельхознадзор с 25 января разрешает ввоз в Россию томатов с 6 азербайджанских предприятий и яблок, производимых 7 компаниями», – говорится в сообщении. Яблоки и томаты будут ввозится с предприятий, в образцах продукции которых не обнаружены карантинные для России и ЕАЭС объекты.