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Россия разрешит ввоз томатов с шести предприятий Азербайджана

Ведомости

Ввоз в Россию томатов с шести предприятий Азербайджана будет разрешен с 25 января, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

«Россельхознадзор с 25 января разрешает ввоз в Россию томатов с 6 азербайджанских предприятий и яблок, производимых 7 компаниями», – говорится в сообщении. Яблоки и томаты будут ввозится с предприятий, в образцах продукции которых не обнаружены карантинные для России и ЕАЭС объекты.

Решение принято на основе информации о результатах фитосанитарного мониторинга, полученной от Агентства пищевой безопасности Азербайджана, а также по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, объяснили в ведомстве.

Россельхознадзор запретил с 10 декабря 2020 года ввоз в Россию яблок и томатов из Азербайджана. В продуктах были найдены южноамериканская томатная моль и восточная плодожорка. Позже ведомство частично смягчило ограничения.

Ранее по теме: Россия смягчит ограничения на ввоз томатов из Азербайджана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных