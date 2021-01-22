Россия разрешит ввоз томатов с шести предприятий Азербайджана
Ввоз в Россию томатов с шести предприятий Азербайджана будет разрешен с 25 января, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
«Россельхознадзор с 25 января разрешает ввоз в Россию томатов с 6 азербайджанских предприятий и яблок, производимых 7 компаниями», – говорится в сообщении. Яблоки и томаты будут ввозится с предприятий, в образцах продукции которых не обнаружены карантинные для России и ЕАЭС объекты.
Решение принято на основе информации о результатах фитосанитарного мониторинга, полученной от Агентства пищевой безопасности Азербайджана, а также по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, объяснили в ведомстве.
Россельхознадзор запретил с 10 декабря 2020 года ввоз в Россию яблок и томатов из Азербайджана. В продуктах были найдены южноамериканская томатная моль и восточная плодожорка. Позже ведомство частично смягчило ограничения.