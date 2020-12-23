Россия смягчит ограничения на ввоз томатов из Азербайджана

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о снятии с 24 декабря 2020 года временных ограничений на поставки томатов с 12 азербайджанских предприятий, расположенных в районах, где в 2020 году не были зафиксированы выявления южноамериканской томатной моли», — сказал Кармазин.