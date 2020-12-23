Россия смягчит ограничения на ввоз томатов из Азербайджана
Россельхознадзор снимет временные ограничения на поставки в Россию томатов с 12 предприятий Азербайджана, сообщил журналистам заместитель руководителя ведомства Антон Кармазин.
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о снятии с 24 декабря 2020 года временных ограничений на поставки томатов с 12 азербайджанских предприятий, расположенных в районах, где в 2020 году не были зафиксированы выявления южноамериканской томатной моли», — сказал Кармазин.
Ограничения будут сняты по результатам рассмотрения письма Агентства пищевой безопасности Азербайджана и под гарантии этой службы, уточнил он.
Россельхознадзор запретил с 10 декабря ввоз в Россию яблок и томатов из Азербайджана. В продуктах были найдены южноамериканская томатная моль и восточная плодожорка. Позже ведомство частично смягчило ограничения.