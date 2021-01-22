В Госдуму вновь внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам.
«Законопроект направлен на восстановление механизма индексации и выплаты страховых пенсий работающим пенсионерам, который был приостановлен с 2016 года», — приводит ТАСС выдержку из пояснительной записки к законопроекту.
Согласно записке, количество работающих пенсионеров составляет 7,3 млн человек, средняя пенсия составляет 16,5 тыс. руб.
По мнению парламентариев, отсутствие индексации и выплаты пенсий является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам, так как ставит их в неравное положение с неработающими пенсионерами. По оценке депутатов, реализация проекта потребует почти 71 млрд руб.
Ранее в Минтруде заявили, что прорабатывают варианты восстановления индексации пенсий работающим пенсионерам по поручению президента России Владимира Путина.
Индексация пенсий работающим пенсионерам прекращена с 2016 г. Ежегодно 1 августа производится перерасчет пенсий максимум на три индивидуальных пенсионных коэффициента — в 2020 г. максимальная прибавка составила 279 руб.