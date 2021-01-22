В Госдуму вновь внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

По мнению парламентариев, отсутствие индексации и выплаты пенсий является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам, так как ставит их в неравное положение с неработающими пенсионерами. По оценке депутатов, реализация проекта потребует почти 71 млрд руб.