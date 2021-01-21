Минтруд обсуждает восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам
Министерство труда и соцзащиты прорабатывает варианты восстановления индексации пенсий работающим пенсионерам по поручению президента России Владимира Путина, сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов в ходе заседания комитета Совфеда по социальной политике. Трансляция заседания велась на YouTube-канале Совфеда.
Пудов отметил, что к 1 февраля Минтруд представит доклад с предложениями по индексации выплат.
Ранее Путин согласился дополнительно рассмотреть вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. Президент отметил, что в отмене индексации есть «элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией».
Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что возврат индексации пенсий работающих пенсионеров «не совсем справедлив», потому что они получают и зарплату, и пенсию. По мнению главы Минфина, справедливее будет помогать неработающим пенсионерам.
Индексация пенсий работающим пенсионерам прекращена с 2016 г. Ежегодно 1 августа производится перерасчет пенсий максимум на три индивидуальных пенсионных коэффициента — в 2020 г. максимальная прибавка составила 279 руб.