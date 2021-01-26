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Аналитики зафиксировали рекордно низкий рост цен на ЖКХ в России

Ведомости

За прошлый год услуги жилищно коммунального хозяйства в России подорожали на 3,55%, что является минимальным показателем за всю историю наблюдений, которая ведется с 2002 г., говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Аналитики пояснили, что услуги ЖКХ делятся на жилищные, куда входит, например, капремонт, и коммунальные. Когда речь идет о повышении тарифов, имеются в виду, как правило, последние. К ним относятся водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и отопление.

«В 2020 г. в связи с пандемией коронавируса некоторые регионы приняли решение не повышать цены на отдельные услуги ЖКХ, часть субъектов приостановила сбор взносов на капремонт. В итоге среднероссийский рост цен на жилищно-коммунальные услуги оказался самым низким как минимум за последние 19 лет», — сообщили аналитики.

Эксперты посчитали, что сильнее всего из основных услуг ЖКХ в 2020 г. подорожала горячая вода — на 4,32%. Стоимость электричества выросла на 3,96%, холодной воды — на 3,9%. При этом отопление, которое, как утверждают аналитики, составляет самую весомую статью расходов в квитанции, увеличилось в цене на 3,36%. Газ подорожал на 3,2%. 

В FinExpertiza отметили, что рост стоимости услуг ЖКХ был значительно ниже инфляции, составившей по итогам года 4,91%. Кроме того, показатель 2020 г. в 3,55% значительно ниже значения 2019 г. — 4,34%.

Однако, несмотря на рекордно низкий средний показатель, в 15 регионах страны цены на ЖКХ выросли выше инфляции. Самое сильное увеличение стоимости — на 16,2% — зафиксировано в Республике Коми, где была в три раза повышена плата за капремонт. В топ-5 вошли также Воронежская область (7,8%), Забайкальский край (7,1%), Кемеровская область (6,7%) и Удмуртская Республика (6,6%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных