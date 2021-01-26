Аналитики зафиксировали рекордно низкий рост цен на ЖКХ в России
За прошлый год услуги жилищно коммунального хозяйства в России подорожали на 3,55%, что является минимальным показателем за всю историю наблюдений, которая ведется с 2002 г., говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Аналитики пояснили, что услуги ЖКХ делятся на жилищные, куда входит, например, капремонт, и коммунальные. Когда речь идет о повышении тарифов, имеются в виду, как правило, последние. К ним относятся водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и отопление.
«В 2020 г. в связи с пандемией коронавируса некоторые регионы приняли решение не повышать цены на отдельные услуги ЖКХ, часть субъектов приостановила сбор взносов на капремонт. В итоге среднероссийский рост цен на жилищно-коммунальные услуги оказался самым низким как минимум за последние 19 лет», — сообщили аналитики.
Эксперты посчитали, что сильнее всего из основных услуг ЖКХ в 2020 г. подорожала горячая вода — на 4,32%. Стоимость электричества выросла на 3,96%, холодной воды — на 3,9%. При этом отопление, которое, как утверждают аналитики, составляет самую весомую статью расходов в квитанции, увеличилось в цене на 3,36%. Газ подорожал на 3,2%.
В FinExpertiza отметили, что рост стоимости услуг ЖКХ был значительно ниже инфляции, составившей по итогам года 4,91%. Кроме того, показатель 2020 г. в 3,55% значительно ниже значения 2019 г. — 4,34%.
Однако, несмотря на рекордно низкий средний показатель, в 15 регионах страны цены на ЖКХ выросли выше инфляции. Самое сильное увеличение стоимости — на 16,2% — зафиксировано в Республике Коми, где была в три раза повышена плата за капремонт. В топ-5 вошли также Воронежская область (7,8%), Забайкальский край (7,1%), Кемеровская область (6,7%) и Удмуртская Республика (6,6%).