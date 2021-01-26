Аналитики зафиксировали рекордно низкий рост цен на ЖКХ в России

Эксперты посчитали, что сильнее всего из основных услуг ЖКХ в 2020 г. подорожала горячая вода — на 4,32%. Стоимость электричества выросла на 3,96%, холодной воды — на 3,9%. При этом отопление, которое, как утверждают аналитики, составляет самую весомую статью расходов в квитанции, увеличилось в цене на 3,36%. Газ подорожал на 3,2%.