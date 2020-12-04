ВТБ сообщил о новом виде мошенничества с помощью фальшивых квитанций за ЖКУ
Мошенники нашли новый способ выманивать у россиян данные их банковских карт. Они начали рассылать фальшивые уведомления о долгах за услуги ЖКХ, возникших в период пандемии, чтобы получить данные банковских карт, рассказали в пресс-службе ВТБ.
Мошенники по электронной почте сообщают потенциальным жертвам, что у них якобы образовался долг за жилищно-коммунальные услуги в течение года. В среднем сумма долга составляет от 10 тыс. до 20 тыс. руб. Затем аферисты просят погасить долг онлайн по фальшивой квитанции или прислать информацию о совершенном платеже.
Если клиент начинал онлайн-оплату, пройдя по ссылке из письма, злоумышленники получали доступ к его банковскому счету. Если человек игнорировал письмо, ему звонили якобы из управляющей компании и убеждали в наличии долга по ЖКУ, рассказал представитель банка. Мошенники в таком случае пытались выяснить способ оплаты и реквизиты карты, с которой проходил платеж, и предлагали провести тестовую транзакцию для проверки и сообщить им код из СМС.
Вице-президент ВТБ, руководитель департамента эквайринга Алексей Киричек пояснил, что мошенники решили воспользоваться тем, что управляющие компании в конце года обычно производят перерасчет за ЖКУ, особенно если клиенты вовремя не подавали показания счетчиков воды и электроэнергии. В период пандемии и удаленной работы расходы на коммуналку резко выросли, поэтому погашение долга может быть актуально для некоторых клиентов.
В Сбербанке, Райффайзенбанке и Росбанке не регистрировали подобных случаев мошенничества. Клиенты Газпромбанка встречались с таким видом обмана крайне редко, рассказали в банке.