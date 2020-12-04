Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

ВТБ сообщил о новом виде мошенничества с помощью фальшивых квитанций за ЖКУ

Ведомости

Мошенники нашли новый способ выманивать у россиян данные их банковских карт. Они начали рассылать фальшивые уведомления о долгах за услуги ЖКХ, возникших в период пандемии, чтобы получить данные банковских карт, рассказали в пресс-службе ВТБ.

Мошенники по электронной почте сообщают потенциальным жертвам, что у них якобы образовался долг за жилищно-коммунальные услуги в течение года. В среднем сумма долга составляет от 10 тыс. до 20 тыс. руб. Затем аферисты просят погасить долг онлайн по фальшивой квитанции или прислать информацию о совершенном платеже.

Если клиент начинал онлайн-оплату, пройдя по ссылке из письма, злоумышленники получали доступ к его банковскому счету. Если человек игнорировал письмо, ему звонили якобы из управляющей компании и убеждали в наличии долга по ЖКУ, рассказал представитель банка. Мошенники в таком случае пытались выяснить способ оплаты и реквизиты карты, с которой проходил платеж, и предлагали провести тестовую транзакцию для проверки и сообщить им код из СМС.  

Вице-президент ВТБ, руководитель департамента эквайринга Алексей Киричек пояснил, что мошенники решили воспользоваться тем, что управляющие компании в конце года обычно производят перерасчет за ЖКУ, особенно если клиенты вовремя не подавали показания счетчиков воды и электроэнергии. В период пандемии и удаленной работы расходы на коммуналку резко выросли, поэтому погашение долга может быть актуально для некоторых клиентов. 

В Сбербанке, Райффайзенбанке и Росбанке не регистрировали подобных случаев мошенничества. Клиенты Газпромбанка встречались с таким видом обмана крайне редко, рассказали в банке.

Ранее по теме: Вторая волна коронавируса увеличивает число финансовых кибермошенничеств

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных