ВТБ сообщил о новом виде мошенничества с помощью фальшивых квитанций за ЖКУ

Если клиент начинал онлайн-оплату, пройдя по ссылке из письма, злоумышленники получали доступ к его банковскому счету. Если человек игнорировал письмо, ему звонили якобы из управляющей компании и убеждали в наличии долга по ЖКУ, рассказал представитель банка. Мошенники в таком случае пытались выяснить способ оплаты и реквизиты карты, с которой проходил платеж, и предлагали провести тестовую транзакцию для проверки и сообщить им код из СМС.