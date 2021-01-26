Белоруссия подпишет договор о перевалке грузов через порты России
Россия и Белоруссия в ближайшее время намерены подписать соглашение о перевалке белорусских внешнеторговых грузов через российские порты, заявил премьер республики Роман Головченко, посетивший Москву с рабочей поездкой.
«Белоруссия и Россия намерены в ближайшее время подписать такое межправительственное соглашение», — цитирует «Sputnik Беларусь» Головченко.
Как отмечает агентство, на переговорах обсуждалось, в частности, перенаправление белорусского экспорта в российские порты.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил в интервью телеканалу РБК, что Белоруссия может начать экспорт нефтепродуктов через российские порты в 2021 г. Новак также сообщал, что Россия и Белоруссия начали проработку условий переброски белорусских нефтепотоков из портов Литвы в российские. По его оценке, речь предварительно идет о 3-4 млн тонн нефтепродуктов, которые направляются из Белоруссии в порты Литвы.