Белоруссия подпишет договор о перевалке грузов через порты России

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил в интервью телеканалу РБК, что Белоруссия может начать экспорт нефтепродуктов через российские порты в 2021 г. Новак также сообщал, что Россия и Белоруссия начали проработку условий переброски белорусских нефтепотоков из портов Литвы в российские. По его оценке, речь предварительно идет о 3-4 млн тонн нефтепродуктов, которые направляются из Белоруссии в порты Литвы.