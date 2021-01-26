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Белоруссия подпишет договор о перевалке грузов через порты России

Ведомости

Россия и Белоруссия в ближайшее время намерены подписать соглашение о перевалке белорусских внешнеторговых грузов через российские порты, заявил премьер республики Роман Головченко, посетивший Москву с рабочей поездкой.

«Белоруссия и Россия намерены в ближайшее время подписать такое межправительственное соглашение», — цитирует «Sputnik Беларусь» Головченко.

Как отмечает агентство, на переговорах обсуждалось, в частности, перенаправление белорусского экспорта в российские порты.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил в интервью телеканалу РБК, что Белоруссия может начать экспорт нефтепродуктов через российские порты в 2021 г. Новак также сообщал, что Россия и Белоруссия начали проработку условий переброски белорусских нефтепотоков из портов Литвы в российские. По его оценке, речь предварительно идет о 3-4 млн тонн нефтепродуктов, которые направляются из Белоруссии в порты Литвы.

Ранее по теме: Новак допустил начало поставок нефтепродуктов Белоруссии через Россию в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных