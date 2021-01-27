Путин назвал борьбу с бедностью главной задачей России

«Если взять уровень дохода в 5,5 доллара на человека в сутки (по паритету покупательной способности), то по оценкам Всемирного банка, в Китае, например, число людей с более низкими доходами сократилось с 1,1 миллиарда в 1990 году до менее 300 миллионов в последние годы. А в России с 64 миллионов человек в 1999 году до порядка 5 миллионов в настоящее время. И мы считаем, что это тоже движение вперед в нашей стране по самому главному, кстати говоря, направлению», — сказал он.