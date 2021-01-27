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Путин назвал борьбу с бедностью главной задачей России

Ведомости

В России число жителей с доходом ниже $5,5 в сутки сократилось с 1999 г. с 64 до 5 млн человек, что является движением вперед в главном для страны направлении, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня 2021».

«Если взять уровень дохода в 5,5 доллара на человека в сутки (по паритету покупательной способности), то по оценкам Всемирного банка, в Китае, например, число людей с более низкими доходами сократилось с 1,1 миллиарда в 1990 году до менее 300 миллионов в последние годы. А в России с 64 миллионов человек в 1999 году до порядка 5 миллионов в настоящее время. И мы считаем, что это тоже движение вперед в нашей стране по самому главному, кстати говоря, направлению», — сказал он.

Путин назвал сверхуспешным для мировой экономики период последних 40 лет. По его словам, глобальный ВВП по паритету покупательной способности в реальном выражении на душу населения с 1980 г. увеличился вдвое. Из бедности же благодаря глобализации и внутреннему росту экономики смогли выйти более 1 млрд жителей развивающихся стран, подчеркнул президент.

По оценке правительства, уровень бедности в России в 2020 г. должен был вырасти до 13,1%. В 2019 г. показатель составлял 12,3%. При этом к 2030 г. планируется снизить его до 6,5%.

В середине декабря Фонд общественного мнения (ФОМ) сообщил, что доля россиян, считающих себя бедными, за восемь месяцев 2020 г. выросла с 27% в марте до 33% в ноябре. Отмечалось, что такой динамики не наблюдалось со времени глобального финансового кризиса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных