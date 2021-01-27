Бюджет Москвы в 2020 году потерял около 700 млрд рублей из-за пандемии

Ефимов разъяснил, что около 200 млрд руб. были недополучены в виде доходов бюджета. В то же время эта сумма меньше, чем власти рассчитывали изначально, что говорит об устойчивости столичной экономики с точки зрения ее диверсификации и высокой адаптации к новым условиям, подчеркнул заммэра.