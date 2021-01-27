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Бюджет Москвы в 2020 году потерял около 700 млрд рублей из-за пандемии

Ведомости

Бюджет Москвы в 2020 г. потерял порядка 700 млрд руб. из-за пандемии коронавируса, заявил в эфире телеканала «Россия 24» заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Если экономически говорить, итоги прошлого года для бюджета, то мы потеряли на пандемии порядка 700 млрд руб.», – сказал он.

Ефимов разъяснил, что около 200 млрд руб. были недополучены в виде доходов бюджета. В то же время эта сумма меньше, чем власти рассчитывали изначально, что говорит об устойчивости столичной экономики с точки зрения ее диверсификации и высокой адаптации к новым условиям, подчеркнул заммэра.

Еще 300 млрд руб., по словам чиновника, были направлены на ликвидацию последствий пандемии, в том числе организацию работы медицинских учреждений, закупку средств индивидуальной защиты и лекарств. Остальные 200 млрд руб. власти решили не тратить, перенеся расходы в связи с нехваткой бюджетных средств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных