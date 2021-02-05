Роструд назвал самые высокооплачиваемые вакансии января
Роструд опубликовал самые высокооплачиваемые вакансии января. Самая высокая зарплата предлагается пилоту в московской авиакомпании — 330 тыс. руб., следует из сообщения на сайте ведомства.
Командиры и вторые пилоты вертолетов и самолетов в Красноярском крае, Республике Саха (Якутия), Ханты-Мансийском автономном округе – Югре могут получать зарплату от 140 до 250 тыс. руб.
На доход до 300 тыс. руб. в месяц могут рассчитывать высококвалифицированные инженеры, в частности, в Хабаровском крае. На зарплаты от 200 тыс. руб. претендовать инженеры в Калининградской и Челябинской областях, Чукотке, Татарстане и Якутии.
От 200 до 300 тыс. руб. работодатели предлагают механикам и машинистам буровой и погрузочных машин в Приморском крае, Республике Саха (Якутия), Иркутской области. Механикам на судне в Омской и Сахалинской областях готовы предложить до 150 тыс. руб.
Среди высокооплачиваемых вакансий также названа вакансия программиста. Специалисты данной профессии могут получать от 150 до 250 тыс. руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Ульяновской, Нижегородской, Московской, Новосибирской областях, Севастополе, Приморском крае.
Как сообщал Росстат, в 2020 г. реальные располагаемые денежные доходы населения — средства, которые остаются у людей после внесения обязательных платежей, скорректированные на инфляцию, — снизились на 3,5%. Число безработных в России за 2020 г. увеличилось почти на четверть (24,7%) и составило 4,3 млн человек. Однако официально в качестве безработных зарегистрированы 2,4 млн человек.