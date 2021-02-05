Роструд назвал самые высокооплачиваемые вакансии января

Как сообщал Росстат, в 2020 г. реальные располагаемые денежные доходы населения — средства, которые остаются у людей после внесения обязательных платежей, скорректированные на инфляцию, — снизились на 3,5%. Число безработных в России за 2020 г. увеличилось почти на четверть (24,7%) и составило 4,3 млн человек. Однако официально в качестве безработных зарегистрированы 2,4 млн человек.