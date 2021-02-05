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Роструд назвал самые высокооплачиваемые вакансии января

Ведомости

Роструд опубликовал самые высокооплачиваемые вакансии января. Самая высокая зарплата предлагается пилоту в московской авиакомпании — 330 тыс. руб., следует из сообщения на сайте ведомства.

Командиры и вторые пилоты вертолетов и самолетов в Красноярском крае, Республике Саха (Якутия), Ханты-Мансийском автономном округе – Югре могут получать зарплату от 140 до 250 тыс. руб.

На доход до 300 тыс. руб. в месяц могут рассчитывать высококвалифицированные инженеры, в частности, в Хабаровском крае. На зарплаты от 200 тыс. руб. претендовать инженеры в Калининградской и Челябинской областях, Чукотке, Татарстане и Якутии.

От 200 до 300 тыс. руб. работодатели предлагают механикам и машинистам буровой и погрузочных машин в Приморском крае,  Республике Саха (Якутия), Иркутской области. Механикам на судне в Омской и Сахалинской областях готовы предложить до 150 тыс. руб.

Среди высокооплачиваемых вакансий также названа вакансия программиста. Специалисты данной профессии могут получать от 150 до 250 тыс. руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Ульяновской, Нижегородской, Московской, Новосибирской областях, Севастополе, Приморском крае.

Как сообщал Росстат, в 2020 г. реальные располагаемые денежные доходы населения — средства, которые остаются у людей после внесения обязательных платежей, скорректированные на инфляцию, — снизились на 3,5%. Число безработных в России за 2020 г. увеличилось почти на четверть (24,7%) и составило 4,3 млн человек. Однако официально в качестве безработных зарегистрированы 2,4 млн человек.

Ранее по теме: Росстат оценил падение реальных располагаемых доходов населения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных