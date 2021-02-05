Минсельхоз не увидел оснований для скачкообразного роста цен на продукты

По данным Минсельхоза, в январе снизились цены производителей на сахар – на 1,7% с начала года – и на подсолнечное масло – на 1,1%. Этому способствовало заключение соглашений между производителями и торговыми сетями. В прошлом месяце также снизились отпускные цены на куриные яйца. Больше всего в январе подорожали овощи и фрукты. Повышение цен носит сезонный характер, оно связано с сокращением запасов урожая 2020 г. и увеличением доли импортной продукции на рынке, объяснили в ведомстве.