Минсельхоз не увидел оснований для скачкообразного роста цен на продукты
Основания для скачкообразного роста цен на продукты в России отсутствуют, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза.
«В настоящее время основания для скачкообразного повышения стоимости продуктов питания отсутствуют», – говорится в сообщении. Ситуация на продовольственном рынке в январе 2020 г. в целом соответствовала сезонным тенденциям. При этом благодаря предпринятым мерам удалось добиться снижения цен на отдельные категории товаров, отметили в министерстве.
По данным Минсельхоза, в январе снизились цены производителей на сахар – на 1,7% с начала года – и на подсолнечное масло – на 1,1%. Этому способствовало заключение соглашений между производителями и торговыми сетями. В прошлом месяце также снизились отпускные цены на куриные яйца. Больше всего в январе подорожали овощи и фрукты. Повышение цен носит сезонный характер, оно связано с сокращением запасов урожая 2020 г. и увеличением доли импортной продукции на рынке, объяснили в ведомстве.
На совещании 9 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин заявил, что в течение 2020 г. сахар подорожал более чем на 70%, подсолнечное масло – более чем на 23%. 15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.