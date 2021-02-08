Путин поручил разобраться с зарплатами ученых в регионах

Таким образом Путин отреагировал на жалобу старшей научной сотрудницы ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН». Девушка рассказала, что после издания президентского указа о повышении зарплат ученым около трех лет назад фактически получать больше средств она не стала и многим сотрудникам предложили перейти на полставки, чтобы не повышать выплаты в два раза.