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Путин поручил разобраться с зарплатами ученых в регионах

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову решить вопрос с занижением зарплат ученых в регионах страны. 

«Вместе с Фальковым займитесь-ка этим делом, хорошо? И не только по Новосибирску, но и по другим регионам», — сказал глава государства Силуанову на совете при президенте РФ по науке и образованию, трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».

Таким образом Путин отреагировал на жалобу старшей научной сотрудницы ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН». Девушка рассказала, что после издания президентского указа о повышении зарплат ученым около трех лет назад фактически получать больше средств она не стала и многим сотрудникам предложили перейти на полставки, чтобы не повышать выплаты в два раза.

«Указ был, а бюджет увеличен не был», — резюмировала собеседница президента, уточнив, что получает 25 тыс. руб. и 6 тыс. руб. в виде доплат.

При этом Фальков отметил, что средний уровень зарплаты в Новосибирске составляет 39 тыс. руб. Силуанов, в свою очередь, уточнил, что ученые в данном регионе «обеспечены заработной платой на уровне двукратной по региону». 

«С точки зрения финансов по субъектам Российской Федерации у нас фонд сформирован. Вопрос дележки уже этого фонда внутри», — заявил глава Минфина.

Ранее портал «Работа.ру» провел опрос, в результате которого выяснилось, что жители России в среднем хотели бы зарабатывать в 2021 г. 158 тыс. руб. в месяц. При этом в прошлом году реальные располагаемые денежные доходы населения — средства, которые остаются у людей после внесения обязательных платежей, скорректированные на инфляцию, — снизились на 3,5%.

Ранее по теме: Почему ученые бегут из регионов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных