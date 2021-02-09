Объем онлайн-продаж еды в пандемию вырос в три раза
В 2020 г. в условиях пандемии коронавируса объем рынка розничных онлайн-продаж продуктов увеличился на 314%, — до 135 млрд руб., говорится в исследовании компании INFOLine, которое приводит Forbes. Годом ранее этот показатель был на уровне 43 млрд руб.
Наибольший объем онлайн-продаж продуктов питания в большинстве регионов России был зафиксирован в мае. Летом показатели традиционно для этого времени года снизились, а осенью рост рынка возобновился и превысил весенние значения.
В целом по объему онлайн-продаж еды лидерами стали Санкт-Петербург и Москва: их доли торговли в общем обороте продовольствия составили 2,3-2,5% и 2-2,2% соответственно. При этом наибольшее число игроков данного рынка отмечено в столице, где особой популярностью пользуется онлайн-ритейлер «Утконос», на который приходится 18% проданных через интернет продуктов питания в Москве и ее области. В Петербурге же лидером является служба доставки из торговых сетей igooods, забравшая 20% рынка.
Однако по России наибольшей популярностью пользуется X5 Retail Group, хоть она и не занимает лидирующую позицию ни в одном регионе присутствия. Такая ситуация объясняется широкой сетью дистрибуции без концентрации на каком-либо конкретном субъекте, пояснил гендиректор INFOLine Иван Федяков. «Потребители, кто хотя бы раз сделал онлайн-заказ продуктов, продолжают активно покупать и далее, а офлайн-магазины становятся инструментом «дополнительных закупок», когда что-то забыл заказать или просто удобней купить в офлайне», — отметил он.
По данным аналитиков, среди самых крупных провинциальных городов России онлайн-продажи продуктов наиболее развиты в Краснодаре. Также в топ входят Казань, где кроме обычных сервисов спросом пользуются набирающие сейчас популярность приложения по экспресс-доставке вроде «Самоката» и «Яндекс.Лавки», Ростов-на-Дону и Екатеринбург.
Федяков отметил, что отставание рынка онлайн-продаж продуктов в регионах от обеих столиц будет очень быстро сокращаться. По прогнозу INFOLine, к 2025 г. общий объем рынка в России превысит 1 трлн руб., а активнее всего в этом плане будут развиваться Нижний Новгород, Казань и Екатеринбург.