Объем онлайн-продаж еды в пандемию вырос в три раза

Однако по России наибольшей популярностью пользуется X5 Retail Group, хоть она и не занимает лидирующую позицию ни в одном регионе присутствия. Такая ситуация объясняется широкой сетью дистрибуции без концентрации на каком-либо конкретном субъекте, пояснил гендиректор INFOLine Иван Федяков. «Потребители, кто хотя бы раз сделал онлайн-заказ продуктов, продолжают активно покупать и далее, а офлайн-магазины становятся инструментом «дополнительных закупок», когда что-то забыл заказать или просто удобней купить в офлайне», — отметил он.