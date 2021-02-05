Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Финансы

Россияне в январе увеличили траты почти на четверть

Ведомости

В январе этого года россияне потратили на розничные товары и услуги 200 млрд руб., — на 23% больше, чем в тот же месяц 2020 г., говорится в исследовании банка ВТБ на основе статистики эквайрингового бизнеса.

Аналитики выяснили, что в новом году люди продолжили начавшуюся во второй половине прошлого года тенденцию к покупке электроники и бытовой техники. В первый месяц 2021 г. жители направили на эти товары почти 50 млрд руб. — на 70% больше, чем в январе 2020 г. Отмечается, что это наибольший показатель роста среди всех сегментов товаров.

«Отложенный спрос и ограничения по поездкам за границу направили расходы россиян на внутреннее потребление товаров и услуг для дома. Резкий рост выручки магазинов электроники и бытовой техники в январе во многом объясним длинными новогодними каникулами и желанием порадовать своих друзей и близких подарками», — пояснил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Кроме того, россияне более чем на четверть год к году (28%) увеличили расходы на товары для дома. Объем покупок в данном сегменте практически достиг 17 млрд руб. Аналогичные показатели зафиксированы в сфере продаж одежды и обуви. Прирост январского оборота в секторе услуг составил 23%, а товаров для автомобилей — 9%.

При этом выручка заведений общественного питания пока не восстановилась до уровня, который был до пандемии. В январе они заработали 6 млрд руб. — это на 14% меньше, чем в первый месяц прошлого года. Также снизились траты на туры и авиабилеты — на 22% год к году, до 3,4 млрд руб. Выручка продуктового ретейла и оборот в сфере транспорта сократились на 8% — до 22 млрд руб. в каждом сегменте соответственно.

Ранее по теме: Объем торгового оборота в России в пандемию остался на прошлогоднем уровне

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных