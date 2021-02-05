Россияне в январе увеличили траты почти на четверть

При этом выручка заведений общественного питания пока не восстановилась до уровня, который был до пандемии. В январе они заработали 6 млрд руб. — это на 14% меньше, чем в первый месяц прошлого года. Также снизились траты на туры и авиабилеты — на 22% год к году, до 3,4 млрд руб. Выручка продуктового ретейла и оборот в сфере транспорта сократились на 8% — до 22 млрд руб. в каждом сегменте соответственно.