Россияне в январе увеличили траты почти на четверть
В январе этого года россияне потратили на розничные товары и услуги 200 млрд руб., — на 23% больше, чем в тот же месяц 2020 г., говорится в исследовании банка ВТБ на основе статистики эквайрингового бизнеса.
Аналитики выяснили, что в новом году люди продолжили начавшуюся во второй половине прошлого года тенденцию к покупке электроники и бытовой техники. В первый месяц 2021 г. жители направили на эти товары почти 50 млрд руб. — на 70% больше, чем в январе 2020 г. Отмечается, что это наибольший показатель роста среди всех сегментов товаров.
«Отложенный спрос и ограничения по поездкам за границу направили расходы россиян на внутреннее потребление товаров и услуг для дома. Резкий рост выручки магазинов электроники и бытовой техники в январе во многом объясним длинными новогодними каникулами и желанием порадовать своих друзей и близких подарками», — пояснил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.
Кроме того, россияне более чем на четверть год к году (28%) увеличили расходы на товары для дома. Объем покупок в данном сегменте практически достиг 17 млрд руб. Аналогичные показатели зафиксированы в сфере продаж одежды и обуви. Прирост январского оборота в секторе услуг составил 23%, а товаров для автомобилей — 9%.
При этом выручка заведений общественного питания пока не восстановилась до уровня, который был до пандемии. В январе они заработали 6 млрд руб. — это на 14% меньше, чем в первый месяц прошлого года. Также снизились траты на туры и авиабилеты — на 22% год к году, до 3,4 млрд руб. Выручка продуктового ретейла и оборот в сфере транспорта сократились на 8% — до 22 млрд руб. в каждом сегменте соответственно.