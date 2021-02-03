Объем торгового оборота в России в пандемию остался на прошлогоднем уровне
Объем торгового оборота в России по итогам 2020 г. составил порядка 2,2 трлн руб., увеличившись всего на 4% по сравнению с результатами 2019 г., свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Однако ранее на протяжении нескольких лет годовой прирост рынка эквайринга достигал 30%, отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
«Пандемия существенно замедлила рост розничной торговли в России. Несколько лет подряд рынок эквайринга рос на 20-30% в год, но в 2020 г. мы увидели его стагнацию из-за резкого падения спроса в ряде флагманских отраслей. В то же время открылись новые возможности онлайн-продаж, и привычка россиян к заказу товаров через интернет станет трендом на многие годы вперед», — сказал он журналистам в ходе пресс-конференции.
Например, на фоне самоизоляции на треть вырос спрос граждан на электронику и бытовую технику, выяснили аналитики. Россияне потратили на них почти 500 млрд руб. Кроме того, на 23% год к году — до 204 млрд руб. — увеличились расходы на товары для дома, на 14% — до 191 млрд руб. — на одежду и обувь. Траты на продукты при этом возросли только на 4% и составили 327 млрд руб.
Большую часть покупок россияне делали онлайн, поэтому выручка интернет-магазинов одежды и обуви увеличилась практически втрое, электроники и бытовой техники — в 2,75 раза, товаров для дома — в 1,5 раза, а продуктовых магазинов — на 43%.
Эксперты отдельно отметили, что кафе и рестораны благодаря доставке блюд нарастили продажи через интернет на 14%. В целом же выручка заведений общепита сократилась год к году на 20% — до 73 млрд руб.
Сильнее всего в 2020 г. снизился оборот в сфере транспорта, сообщили в ВТБ: в два раза в сегменте авиаперевозок и на 25% в целом. Общий объем выручки составил 243 млрд руб.
В ВТБ отметили, что торговый оборот в России по итогам 2020 г. не упал благодаря росту на 37% во втором полугодии по сравнению с первым. Печатников, в свою очередь, добавил, что по мере вакцинации населения от коронавируса и снятия ограничительных мер в 2021 г. розничный оборот начнет восстанавливаться во всех сегментах, но к уверенному росту перейдет не ранее второго полугодия.