Объем торгового оборота в России в пандемию остался на прошлогоднем уровне

Например, на фоне самоизоляции на треть вырос спрос граждан на электронику и бытовую технику, выяснили аналитики. Россияне потратили на них почти 500 млрд руб. Кроме того, на 23% год к году — до 204 млрд руб. — увеличились расходы на товары для дома, на 14% — до 191 млрд руб. — на одежду и обувь. Траты на продукты при этом возросли только на 4% и составили 327 млрд руб.