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Объем торгового оборота в России в пандемию остался на прошлогоднем уровне

Ведомости

Объем торгового оборота в России по итогам 2020 г. составил порядка 2,2 трлн руб., увеличившись всего на 4% по сравнению с результатами 2019 г., свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Однако ранее на протяжении нескольких лет годовой прирост рынка эквайринга достигал 30%, отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«Пандемия существенно замедлила рост розничной торговли в России. Несколько лет подряд рынок эквайринга рос на 20-30% в год, но в 2020 г. мы увидели его стагнацию из-за резкого падения спроса в ряде флагманских отраслей. В то же время открылись новые возможности онлайн-продаж, и привычка россиян к заказу товаров через интернет станет трендом на многие годы вперед», — сказал он журналистам в ходе пресс-конференции. 

Например, на фоне самоизоляции на треть вырос спрос граждан на электронику и бытовую технику, выяснили аналитики. Россияне потратили на них почти 500 млрд руб. Кроме того, на 23% год к году — до 204 млрд руб. — увеличились расходы на товары для дома, на 14% — до 191 млрд руб. — на одежду и обувь. Траты на продукты при этом возросли только на 4% и составили 327 млрд руб.

Большую часть покупок россияне делали онлайн, поэтому выручка интернет-магазинов одежды и обуви увеличилась практически втрое, электроники и бытовой техники — в 2,75 раза, товаров для дома — в 1,5 раза, а продуктовых магазинов — на 43%. 

Эксперты отдельно отметили, что кафе и рестораны благодаря доставке блюд нарастили продажи через интернет на 14%. В целом же выручка заведений общепита сократилась год к году на 20% — до 73 млрд руб. 

Сильнее всего в 2020 г. снизился оборот в сфере транспорта, сообщили в ВТБ: в два раза в сегменте авиаперевозок и на 25% в целом. Общий объем выручки составил 243 млрд руб.

В ВТБ отметили, что торговый оборот в России по итогам 2020 г. не упал благодаря росту на 37% во втором полугодии по сравнению с первым. Печатников, в свою очередь, добавил, что по мере вакцинации населения от коронавируса и снятия ограничительных мер в 2021 г. розничный оборот начнет восстанавливаться во всех сегментах, но к уверенному росту перейдет не ранее второго полугодия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных