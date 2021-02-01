Смягчение ограничений в Москве почти не сказалось на тратах потребителей в барах

В целом темпы роста потребительских расходов россиян с 25 по 31 января составили +2,8% в годовом выражении. За весь январь также зафиксирован прирост трат в +0,9% г/г. Отмечается, что положительная динамика в расходах домохозяйств наблюдается два месяца подряд впервые с начала пандемии коронавируса. При этом улучшение за последнюю неделю было сконцентрировано в товарной рознице (+8,1% г/г), а сектор услуг остался вблизи «пандемической нормы» (–16% г/г).