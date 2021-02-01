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Смягчение ограничений в Москве почти не сказалось на тратах потребителей в барах

Ведомости

Смягчение ограничительных мер по коронавирусу в Москве не сильно повлияло на траты москвичей в барах и ресторанах — они выросли на 3% за прошедшую неделю, сообщили аналитики «Сбер Индекса».

«Траты в ресторанах и барах в столице подросли лишь на 3% по сравнению с предшествующей неделей; рост активности наметился только в самом конце недели. В целом по стране падение составляет 23,0% относительно уровней 2020 г.», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, более значительное увеличение расходов наблюдается в культурном сегменте после снятия ограничений в отношении музеев, театров, кинотеатров и других учреждений культуры.

«Расходы в этом сегменте за неделю возросли почти на четверть. Так, траты в театрах и кинотеатрах увеличились на 24% относительно 18–24 января, а в музеях и на выставках — на 20%», — уточнили аналитики.

В целом темпы роста потребительских расходов россиян с 25 по 31 января составили +2,8% в годовом выражении. За весь январь также зафиксирован прирост трат в +0,9% г/г. Отмечается, что положительная динамика в расходах домохозяйств наблюдается два месяца подряд впервые с начала пандемии коронавируса. При этом улучшение за последнюю неделю было сконцентрировано в товарной рознице (+8,1% г/г), а сектор услуг остался вблизи «пандемической нормы» (–16% г/г).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных