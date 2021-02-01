Смягчение ограничений в Москве почти не сказалось на тратах потребителей в барах
Смягчение ограничительных мер по коронавирусу в Москве не сильно повлияло на траты москвичей в барах и ресторанах — они выросли на 3% за прошедшую неделю, сообщили аналитики «Сбер Индекса».
«Траты в ресторанах и барах в столице подросли лишь на 3% по сравнению с предшествующей неделей; рост активности наметился только в самом конце недели. В целом по стране падение составляет 23,0% относительно уровней 2020 г.», — говорится в сообщении.
По данным аналитиков, более значительное увеличение расходов наблюдается в культурном сегменте после снятия ограничений в отношении музеев, театров, кинотеатров и других учреждений культуры.
«Расходы в этом сегменте за неделю возросли почти на четверть. Так, траты в театрах и кинотеатрах увеличились на 24% относительно 18–24 января, а в музеях и на выставках — на 20%», — уточнили аналитики.
В целом темпы роста потребительских расходов россиян с 25 по 31 января составили +2,8% в годовом выражении. За весь январь также зафиксирован прирост трат в +0,9% г/г. Отмечается, что положительная динамика в расходах домохозяйств наблюдается два месяца подряд впервые с начала пандемии коронавируса. При этом улучшение за последнюю неделю было сконцентрировано в товарной рознице (+8,1% г/г), а сектор услуг остался вблизи «пандемической нормы» (–16% г/г).