«Коммерсантъ»: Минфин вернулся к обсуждению минимальных цен на пиво
В правительстве вернулись к обсуждению введения в России минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, инициатива обсуждается в Минфине, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по торговле и потребительскому рынку.
«В Минфине обсуждают введение МРЦ на пивоваренную продукцию», — говорится в сообщении. В Минфине уточнили, что введение минимальной цены на алкоголь крепостью до 28% возможно только после внесения изменений в договор ЕАЭС. Министерство внесло соответствующие предложения в ЕЭК, решений пока нет.
Год назад – в феврале 2020 г. – Союз российских пивоваров (СРП) направил министру финансов Антону Силуанову предложение установить МРЦ на пиво в банке или бутылке в размере 110 руб. за литр, в ПЭТ-упаковке – 90 руб., при продаже на розлив – 85 руб. Комиссия РСПП инициативу не поддержала, аргументировав это тем, что введение МРЦ ограничит возможность для установления скидок, приведет к удорожанию продукции, повысит нагрузку на легальный бизнес, снизит конкурентоспособность российского пива.
«Комиссия попросит президента РСПП Александра Шохина довести позицию до Антона Силуанова на этой неделе», — отмечает издание. По мнению председателя совета СРП Даниила Бримана, позиция комиссии отражает точку зрения транснациональных компаний. Они могут позволить себе устанавливать скидки на продукцию, в результате чего цена пива в ряде случаев оказывается ниже стоимости питьевой воды, и потребители делают выбор исходя из цены, а не качества. Кроме того, демпинг ставит в неравные конкурентные условия производителей разного размера.