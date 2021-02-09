«Коммерсантъ»: Минфин вернулся к обсуждению минимальных цен на пиво

Год назад – в феврале 2020 г. – Союз российских пивоваров (СРП) направил министру финансов Антону Силуанову предложение установить МРЦ на пиво в банке или бутылке в размере 110 руб. за литр, в ПЭТ-упаковке – 90 руб., при продаже на розлив – 85 руб. Комиссия РСПП инициативу не поддержала, аргументировав это тем, что введение МРЦ ограничит возможность для установления скидок, приведет к удорожанию продукции, повысит нагрузку на легальный бизнес, снизит конкурентоспособность российского пива.