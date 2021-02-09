Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Экономика

«Коммерсантъ»: Минфин вернулся к обсуждению минимальных цен на пиво

Ведомости

В правительстве вернулись к обсуждению введения в России минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, инициатива обсуждается в Минфине, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по торговле и потребительскому рынку.

«В Минфине обсуждают введение МРЦ на пивоваренную продукцию», — говорится в сообщении. В Минфине уточнили, что введение минимальной цены на алкоголь крепостью до 28% возможно только после внесения изменений в договор ЕАЭС. Министерство внесло соответствующие предложения в ЕЭК, решений пока нет.

Год назад – в феврале 2020 г. – Союз российских пивоваров (СРП) направил министру финансов Антону Силуанову предложение установить МРЦ на пиво в банке или бутылке в размере 110 руб. за литр, в ПЭТ-упаковке – 90 руб., при продаже на розлив – 85 руб. Комиссия РСПП инициативу не поддержала, аргументировав это тем, что введение МРЦ ограничит возможность для установления скидок, приведет к удорожанию продукции, повысит нагрузку на легальный бизнес, снизит конкурентоспособность российского пива.

«Комиссия попросит президента РСПП Александра Шохина довести позицию до Антона Силуанова на этой неделе», — отмечает издание. По мнению председателя совета СРП Даниила Бримана, позиция комиссии отражает точку зрения транснациональных компаний. Они могут позволить себе устанавливать скидки на продукцию, в результате чего цена пива в ряде случаев оказывается ниже стоимости питьевой воды, и потребители делают выбор исходя из цены, а не качества. Кроме того, демпинг ставит в неравные конкурентные условия производителей разного размера.

Ранее по теме: Союз пивоваров пожаловался на демпинг на рынке пива

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных