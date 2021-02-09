В Кремле рассмотрят предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам
Кремль рассмотрит предложения правительства по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Работа в этом направлении продолжится. Правительство в срок представило свое видение, видение это поливариантное. Поэтому наше экспертное подразделение в администрации будет рассматривать предложенные варианты. И затем совместно с правительством будут приниматься решения», — сказал Песков. Отвечая на вопрос о сроках принятия решения, Песков сказал, что поручение по формулированию выполнено, «теперь нужно определиться с тем, как лучше поступить».
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по возобновлению индексации пенсий работающих пенсионеров. В феврале Минтруд сообщил, что направил в правительство свои предложения.
Министр финансов Антон Силуанов до этого заявлял, что возврат индексации пенсий работающих пенсионеров «не совсем справедлив», потому что они получают и зарплату, и пенсию.
Индексация пенсий работающим пенсионерам прекращена с 2016 г. Ежегодно 1 августа производится перерасчет пенсий максимум на три индивидуальных пенсионных коэффициента — в 2020 г. максимальная прибавка составила 279 руб.