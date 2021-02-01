Минтруд направил кабмину предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам
Минтруд направил в аппарат правительства предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщили ТАСС в ведомстве.
«Доклад президенту по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам представляет правительство Российской Федерации. Свои предложения Минтруд России направил в аппарат правительства в установленном порядке», — рассказали агентству в Минтруде. Ранее президент России Владимир Путин поручил ведомству проработать этот вопрос до 1 февраля.
В конце января депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект о возобновлении индексации выплаты страховых пенсий работающим пенсионерам. По оценке авторов законопроекта, таких в России — 7,3 млн человек, и заморозка индексации является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам, так как ставит их в неравное положение с неработающими пенсионерами. По оценке депутатов, реализация возобновления индексации потребует почти 71 млрд руб.
В то же время министр финансов Антон Силуанов до этого заявлял, что возврат индексации пенсий работающих пенсионеров «не совсем справедлив», потому что они получают и зарплату, и пенсию.
Индексация пенсий работающим пенсионерам прекращена с 2016 г. Ежегодно 1 августа производится перерасчет пенсий максимум на три индивидуальных пенсионных коэффициента — в 2020 г. максимальная прибавка составила 279 руб.