Минтруд направил кабмину предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

В конце января депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект о возобновлении индексации выплаты страховых пенсий работающим пенсионерам. По оценке авторов законопроекта, таких в России — 7,3 млн человек, и заморозка индексации является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам, так как ставит их в неравное положение с неработающими пенсионерами. По оценке депутатов, реализация возобновления индексации потребует почти 71 млрд руб.