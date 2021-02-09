Песков опроверг сведения о выделении 500 млрд рублей на поддержку россиян

«Reuters вчера нам прислал письмо, в котором написал, что "нам стало известно, что то ли 500, то ли 800 млрд, то ли 1 трлн планируется выделить, чтобы купировать протесты, просим прокомментировать". И, не дожидаясь какого-либо ответа, минут через 20 после этого Reuters опубликовал новость. Так вот я вам заявляю: это не соответствует действительности. Это неверное сообщение агентства Reuters», — сказал он, подчеркнув, что ложной является информация как о сумме денежных средств, так и об указанной изданием цели.