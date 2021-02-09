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Песков опроверг сведения о выделении 500 млрд рублей на поддержку россиян

Ведомости

Информация, опубликованная агентством Reuters, что на фоне наблюдающихся в стране протестных настроений правительство приняло решение выделить 500 млрд руб. на социальную поддержку населения, не соответствует действительности, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Reuters вчера нам прислал письмо, в котором написал, что "нам стало известно, что то ли 500, то ли 800 млрд, то ли 1 трлн планируется выделить, чтобы купировать протесты, просим прокомментировать". И, не дожидаясь какого-либо ответа, минут через 20 после этого Reuters опубликовал новость. Так вот я вам заявляю: это не соответствует действительности. Это неверное сообщение агентства Reuters», — сказал он, подчеркнув, что ложной является информация как о сумме денежных средств, так и об указанной изданием цели.

Песков разъяснил, что, во-первых, правительство не преследует цель подобным образом решить проблему недовольства россиян падением уровня жизни перед выборами в Госдуму, как утверждал Reuters. Во-вторых, нет разовых сумм, о выделении которых власти могут заявить в ближайшее время. По словам Пескова, средства для поддержки врачей и семей с детьми направляются на регулярной основе в рамках целенаправленной работы по точечной помощи наиболее нуждающимся гражданам. Заготовленных же пакетов в 500 млрд руб. не существует.

Ранее информацию, распространенную вчера Reuters, прокомментировали в правительстве России. Аналогично с заявлением Пескова там заявили, что соцподдержка россиян носит долгосрочный и системный характер.

Ранее по теме: Правительство прокомментировало информацию о новом пакете соцподдержки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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