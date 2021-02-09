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Правительство прокомментировало информацию о новом пакете соцподдержки

Ведомости

Соцподдержка россиян носит долгосрочный и системный характер, сообщила пресс-служба правительства.

Ранее Reuters сообщил со ссылкой на два источника в правительстве, что российские власти планируют выделить не менее 500 млрд руб. на новый пакет соцподдержки граждан. Пакет будет принят, чтобы решить проблему недовольства падением уровня жизни россиян перед выборами в Госдуму. 

«(Социальная. — Ведомости) поддержка носит долгосрочный и системный характер и реализуется в интересах граждан. Она тесно связана с национальными целями развития страны, сформулированными президентом. Именно поэтому ей уделяется особое внимание», — рассказали в правительстве (цитата по «РИА Новости»). 

В пресс-службе отметили, что в России существуют различные выплаты и льготы; людям предоставляют соцуслуги, помогают пройти переобучение и найти работу. Перечень таких инструментов постоянно расширяется.

Ранее по теме: СМИ узнали о планах властей выделить 500 млрд рублей на поддержку граждан

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных