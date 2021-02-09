Правительство прокомментировало информацию о новом пакете соцподдержки
Соцподдержка россиян носит долгосрочный и системный характер, сообщила пресс-служба правительства.
Ранее Reuters сообщил со ссылкой на два источника в правительстве, что российские власти планируют выделить не менее 500 млрд руб. на новый пакет соцподдержки граждан. Пакет будет принят, чтобы решить проблему недовольства падением уровня жизни россиян перед выборами в Госдуму.
«(Социальная. — Ведомости) поддержка носит долгосрочный и системный характер и реализуется в интересах граждан. Она тесно связана с национальными целями развития страны, сформулированными президентом. Именно поэтому ей уделяется особое внимание», — рассказали в правительстве (цитата по «РИА Новости»).
В пресс-службе отметили, что в России существуют различные выплаты и льготы; людям предоставляют соцуслуги, помогают пройти переобучение и найти работу. Перечень таких инструментов постоянно расширяется.