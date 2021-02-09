Правительство прокомментировало информацию о новом пакете соцподдержки

Ранее Reuters сообщил со ссылкой на два источника в правительстве, что российские власти планируют выделить не менее 500 млрд руб. на новый пакет соцподдержки граждан. Пакет будет принят, чтобы решить проблему недовольства падением уровня жизни россиян перед выборами в Госдуму.