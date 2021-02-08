СМИ узнали о планах властей выделить 500 млрд рублей на поддержку граждан
Российские власти планируют выделить не менее 500 млрд руб. в качестве нового пакета социальной поддержки граждан. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в правительстве. По словам источников, новый пакет будет принят для того, чтобы решить проблему недовольства из-за падения уровня жизни населения перед осенними выборами в Госдуму.
По словам одного из источников агентства, новый пакет мер мер в ближайшие недели может представить лично президент России Владимир Путин в «ежегодном обращении к высокопоставленным политическим деятелям».
Один собеседник агентства указывает, что объем поддержки может составить 0,5% от прогнозируемого на 2021 г. ВВП (около 580 млрд руб.), другой же указывает, что объем поддержки населения составит около 500 млрд руб.
«Два правительственных источника на условиях анонимности (потому что им запрещено общаться с прессой) рассказали Reuters, что пакет поддержки направлен на то, чтобы показать людям, что власти знают об их финансовых проблемах, и что они предпринимают меры для того, чтобы их поддержать», — пишет агентство.
Из-за пандемии коронавируса ВВП России в 2020 г., согласно первой оценке Росстата, упал на 3,1%, что является самым большим падением с 2009 г. Реальные располагаемые доходы россиян упали на 3,5%, сообщало статистическое ведомство. Инфляция по итогам 2020 г. превысила целевой ориентир Банка России в 4% и составила 4,9%. Годовая инфляция в январе ускорилась и составила 5,19%.