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СМИ узнали о планах властей выделить 500 млрд рублей на поддержку граждан

Ведомости

Российские власти планируют выделить не менее 500 млрд руб. в качестве нового пакета социальной поддержки граждан. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в правительстве. По словам источников, новый пакет будет принят для того, чтобы решить проблему недовольства из-за падения уровня жизни населения перед осенними выборами в Госдуму. 

По словам одного из источников агентства, новый пакет мер мер в ближайшие недели может представить лично президент России Владимир Путин в «ежегодном обращении к высокопоставленным политическим деятелям». 

Один собеседник агентства указывает, что объем поддержки может составить 0,5% от прогнозируемого на 2021 г. ВВП (около 580 млрд руб.), другой же указывает, что объем поддержки населения составит около 500 млрд руб. 

«Два правительственных источника на условиях анонимности (потому что им запрещено общаться с прессой) рассказали Reuters, что пакет поддержки направлен на то, чтобы показать людям, что власти знают об их финансовых проблемах, и что они предпринимают меры для того, чтобы их поддержать», — пишет агентство.

Из-за пандемии коронавируса ВВП России в 2020 г., согласно первой оценке Росстата, упал на 3,1%, что является самым большим падением с 2009 г. Реальные располагаемые доходы россиян упали на 3,5%, сообщало статистическое ведомство. Инфляция по итогам 2020 г. превысила целевой ориентир Банка России в 4% и составила 4,9%. Годовая инфляция в январе ускорилась и составила 5,19%. 

Ранее по теме: ВВП России в 2020 году снизился на 3,1%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных