СМИ узнали о планах властей выделить 500 млрд рублей на поддержку граждан

«Два правительственных источника на условиях анонимности (потому что им запрещено общаться с прессой) рассказали Reuters, что пакет поддержки направлен на то, чтобы показать людям, что власти знают об их финансовых проблемах, и что они предпринимают меры для того, чтобы их поддержать», — пишет агентство.