ВВП России в 2020 году снизился на 3,1%
Снижение валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 г. по первой оценке Росстата составило 3,1%, свидетельствуют данные статслужбы. Это лучше прогноза Минэкономразвития, которое предполагало, что снижение составит 3,8%. Объем ВВП в текущих ценах составил 106,607 трлн руб.
Это самое большое падение ВВП с 2009 г. — тогда экономика страны сократилась на 7,8%. Как отмечают в Росстате, снижение ВВП связано в основном с ограничительными мерами из-за пандемии, а также с падением мирового спроса на энергоресурсы.
Больше всего сократилась добавленная стоимость в отраслях, ориентированных на услуги: гостиницы и рестораны (-24,1%), культура и спорт (-11,4%) и транспорт (-10,3%), а бытовые услуги показали спад на 6,8%.
Снижение цен на энергоресурсы также повлияло на индекс физического объема добавленной стоимости в добыче полезных ископаемых — его значение снизилось на 10,2%.
«Изменение цен на нефтепродукты стало одной из причин снижения индекса-дефлятора валовой добавленной стоимости обрабатывающих производств (-0,3%)», — рассказали в Росстате.
Рост показали наиболее востребованные в этом году сферы — финансы и здравоохранение (+7,9%), здравоохранение и соцуслуги (+0,3%), а также информация и связь (+0,2%). За счет подорожания тарифов на коммунальные услуги вырос индекс-дефлятор валовой добавленной стоимости предприятий, обеспечивающих электрической энергией, газом и паром (+3,9%), водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов (+ 6,2%).