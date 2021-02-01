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ВВП России в 2020 году снизился на 3,1%

Ведомости

Снижение валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 г. по первой оценке Росстата составило 3,1%, свидетельствуют данные статслужбы. Это лучше прогноза Минэкономразвития, которое предполагало, что снижение составит 3,8%. Объем ВВП в текущих ценах составил 106,607 трлн руб. 

Это самое большое падение ВВП с 2009 г. — тогда экономика страны сократилась на 7,8%. Как отмечают в Росстате, снижение ВВП связано в основном с ограничительными мерами из-за пандемии, а также с падением мирового спроса на энергоресурсы. 

Больше всего сократилась добавленная стоимость в отраслях, ориентированных на услуги: гостиницы и рестораны (-24,1%), культура и спорт (-11,4%) и транспорт (-10,3%), а бытовые услуги показали спад на 6,8%. 

Снижение цен на энергоресурсы также повлияло на индекс физического объема добавленной стоимости в добыче полезных ископаемых — его значение снизилось на 10,2%. 

«Изменение цен на нефтепродукты стало одной из причин снижения индекса-дефлятора валовой добавленной стоимости обрабатывающих производств (-0,3%)», — рассказали в Росстате. 

Рост показали наиболее востребованные в этом году сферы — финансы и здравоохранение (+7,9%), здравоохранение и соцуслуги (+0,3%), а также информация и связь (+0,2%). За счет подорожания тарифов на коммунальные услуги вырос индекс-дефлятор валовой добавленной стоимости предприятий, обеспечивающих электрической энергией, газом и паром (+3,9%), водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов (+ 6,2%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных