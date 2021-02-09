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Минэкономразвития назвало причины роста цен на продукты

Ведомости

Увеличение стоимости ряда продуктов питания в России произошло по причине ослабления курса рубля и роста цен на мировых рынках, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе правительственного часа в Госдуме.

«Какие факторы на это повлияли? Во-первых, это динамика валютного курса. Первая волна ослабления рубля в полной мере проявилась к концу осени, когда восстановился потребительский спрос. На этот фон наложилась вторая волна – поэтому перенос в цены валютного курса оказался сильнее и сконцентрировался на ноябре-декабре», – сказал Решетников (цитата по «РИА Новости»).

Говоря о росте цен на мировых рынках, министр отметил, что крупнейшие государства-импортеры продовольствия увеличили закупки, чтобы сформировать дополнительные запасы. В некоторых регионах мира изменились прогнозы урожая. Сыграла свою роль и «ультрамягкая» денежно-кредитная политика во многих странах.

На совещании 9 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин заявил, что в течение 2020 г. сахар подорожал более чем на 70%, подсолнечное масло – более чем на 23%. Вице-премьер Виктория Абрамченко отметила, что базовые продукты подорожали из-за увеличения их стоимости на мировых рынках, ослабления рубля и повышения расходов производителей на покрытие издержек. 15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных