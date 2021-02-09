Минэкономразвития назвало причины роста цен на продукты
Увеличение стоимости ряда продуктов питания в России произошло по причине ослабления курса рубля и роста цен на мировых рынках, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе правительственного часа в Госдуме.
«Какие факторы на это повлияли? Во-первых, это динамика валютного курса. Первая волна ослабления рубля в полной мере проявилась к концу осени, когда восстановился потребительский спрос. На этот фон наложилась вторая волна – поэтому перенос в цены валютного курса оказался сильнее и сконцентрировался на ноябре-декабре», – сказал Решетников (цитата по «РИА Новости»).
Говоря о росте цен на мировых рынках, министр отметил, что крупнейшие государства-импортеры продовольствия увеличили закупки, чтобы сформировать дополнительные запасы. В некоторых регионах мира изменились прогнозы урожая. Сыграла свою роль и «ультрамягкая» денежно-кредитная политика во многих странах.
На совещании 9 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин заявил, что в течение 2020 г. сахар подорожал более чем на 70%, подсолнечное масло – более чем на 23%. Вице-премьер Виктория Абрамченко отметила, что базовые продукты подорожали из-за увеличения их стоимости на мировых рынках, ослабления рубля и повышения расходов производителей на покрытие издержек. 15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.