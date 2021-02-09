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Минфин назвал преждевременным введение минимальных цен на пиво

Ведомости

Вопрос введения в России минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво рассматривать преждевременно, сообщили журналистам в пресс-службе Минфина.

«Вопрос о введении минимальных цен на пиво рассматривать преждевременно», — говорится в сообщении.

Целесообразность установления МРЦ на алкоголь крепостью до 28% возможно только после внесения изменений в договор ЕАЭС. Министерство направило соответствующие предложения в ЕЭК год назад. «Вопрос пока обсуждается на экспертном уровне на этой площадке. Итоговых решений нет», — отметили в Минфине.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по торговле и потребительскому рынку сообщила, что Минфин вернулся к обсуждению введения в России минимальных розничных цен на пиво на фоне кампании по регулированию стоимости продуктов.

Ранее по теме: «Коммерсантъ»: Минфин вернулся к обсуждению минимальных цен на пиво

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных