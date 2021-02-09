Минфин назвал преждевременным введение минимальных цен на пиво

Целесообразность установления МРЦ на алкоголь крепостью до 28% возможно только после внесения изменений в договор ЕАЭС. Министерство направило соответствующие предложения в ЕЭК год назад. «Вопрос пока обсуждается на экспертном уровне на этой площадке. Итоговых решений нет», — отметили в Минфине.