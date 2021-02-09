Минфин назвал преждевременным введение минимальных цен на пиво
Вопрос введения в России минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво рассматривать преждевременно, сообщили журналистам в пресс-службе Минфина.
«Вопрос о введении минимальных цен на пиво рассматривать преждевременно», — говорится в сообщении.
Целесообразность установления МРЦ на алкоголь крепостью до 28% возможно только после внесения изменений в договор ЕАЭС. Министерство направило соответствующие предложения в ЕЭК год назад. «Вопрос пока обсуждается на экспертном уровне на этой площадке. Итоговых решений нет», — отметили в Минфине.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по торговле и потребительскому рынку сообщила, что Минфин вернулся к обсуждению введения в России минимальных розничных цен на пиво на фоне кампании по регулированию стоимости продуктов.