ЦБ сообщил о сокращении оттока капитала из России в январе на 12%
Чистый отток капитала из России в январе 2021 г. снизился на $1,1 млрд (12,09%), до $8 млрд по сравнению с $9,1 млрд в январе 2020 г., сообщает Банк России.
«Сальдо финансовых операций частного сектора по итогам января 2021 года сложилось в размере 8,0 млрд долларов США (9,1 млрд долларов США в сопоставимом периоде прошлого года)», — говорится в сообщении регулятора. Там добавили, что оно было сформировано в основном операциями ненефтегазовых секторов экономики.
Кроме того, в ЦБ сообщили, что международные резервы России в январе увеличились на $3 млрд «вследствие поступлений средств от нерезидентов в рамках операций по управлению резервными активами».
В конце января ЦБ сообщил о двукратном росте оттока капитала из России в 2020 г.: $47,8 млрд против $22,1 млрд в 2019 г. Регулятор добавил, что в прошедшем году основной формой кредитования остального мира частным сектором «выступало сокращение внешних обязательств, сформированное в близкой пропорции банками и прочими секторами».