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ЦБ сообщил о сокращении оттока капитала из России в январе на 12%

Ведомости

Чистый отток капитала из России в январе 2021 г. снизился на $1,1 млрд (12,09%), до $8 млрд по сравнению с $9,1 млрд в январе 2020 г., сообщает Банк России.

«Сальдо финансовых операций частного сектора по итогам января 2021 года сложилось в размере 8,0 млрд долларов США (9,1 млрд долларов США в сопоставимом периоде прошлого года)», — говорится в сообщении регулятора. Там добавили, что оно было сформировано в основном операциями ненефтегазовых секторов экономики.

Кроме того, в ЦБ сообщили, что международные резервы России в январе увеличились на $3 млрд «вследствие поступлений средств от нерезидентов в рамках операций по управлению резервными активами».

В конце января ЦБ сообщил о двукратном росте оттока капитала из России в 2020 г.: $47,8 млрд против $22,1 млрд в 2019 г. Регулятор добавил, что в прошедшем году основной формой кредитования остального мира частным сектором «выступало сокращение внешних обязательств, сформированное в близкой пропорции банками и прочими секторами».

Ранее по теме: ЦБ заявил о двукратном росте оттока капитала из России в 2020 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных