ЦБ сообщил о сокращении оттока капитала из России в январе на 12%

В конце января ЦБ сообщил о двукратном росте оттока капитала из России в 2020 г.: $47,8 млрд против $22,1 млрд в 2019 г. Регулятор добавил, что в прошедшем году основной формой кредитования остального мира частным сектором «выступало сокращение внешних обязательств, сформированное в близкой пропорции банками и прочими секторами».