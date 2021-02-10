Минфин прорабатывает вопрос введения в России «цифрового налога»

Сазанов напомнил, что сейчас отдельные страны вводят цифровой налог на своей территории. Например, так поступили Италия, Испания, Франция и Англия. Для последней, в частности, первый год применения цифрового налога завершится 31 марта этого года. Минфин оценит результаты британцев и подумает над целесообразностью внедрения этой нормы в России. Сейчас же финального решения по данному вопросу нет, резюмировал Сазанов.