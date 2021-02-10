Минфин прорабатывает вопрос введения в России «цифрового налога»
Минфин хочет обложить налогом прибыль иностранных цифровых компаний, которые предоставляют свои услуги в России, но перед этим изучит опыт других государств, рассказал в интервью международной аудиторской компании KPMG замминистра ведомства Алексей Сазанов.
«Крупные иностранные цифровые компании зарабатывают прибыль от оказания услуг в России, которая в принципе не облагается сейчас налогом в нашей стране, потому что зачастую у них нет здесь представительств. Поэтому мы будем стремиться изменить ситуацию и облагать эту прибыль налогом», — заявил он.
Сазанов отметил, что подобные меры в настоящее время являются глобальным трендом. По его словам, сейчас в рамках международной Организации экономического сотрудничества и развития обсуждается вопрос о создании наднационального налога, который распределялся бы между странами. Однако пока ощутимого прогресса в данной дискуссии нет, добавил замминистра.
Сазанов напомнил, что сейчас отдельные страны вводят цифровой налог на своей территории. Например, так поступили Италия, Испания, Франция и Англия. Для последней, в частности, первый год применения цифрового налога завершится 31 марта этого года. Минфин оценит результаты британцев и подумает над целесообразностью внедрения этой нормы в России. Сейчас же финального решения по данному вопросу нет, резюмировал Сазанов.
О намерении Минфина изменить нормы по налогообложению цифровых гигантов стало известно в 2019 г. после обнародования доклада «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». В документе ведомство предложило обязать цифровые компании декларировать доходы для налогообложения в тех юрисдикциях, где находятся их клиенты.