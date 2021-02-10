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Минфин прорабатывает вопрос введения в России «цифрового налога»

Ведомости

Минфин хочет обложить налогом прибыль иностранных цифровых компаний, которые предоставляют свои услуги в России, но перед этим изучит опыт других государств, рассказал в интервью международной аудиторской компании KPMG замминистра ведомства Алексей Сазанов.

«Крупные иностранные цифровые компании зарабатывают прибыль от оказания услуг в России, которая в принципе не облагается сейчас налогом в нашей стране, потому что зачастую у них нет здесь представительств. Поэтому мы будем стремиться изменить ситуацию и облагать эту прибыль налогом», — заявил он.

Сазанов отметил, что подобные меры в настоящее время являются глобальным трендом. По его словам, сейчас в рамках международной Организации экономического сотрудничества и развития обсуждается вопрос о создании наднационального налога, который распределялся бы между странами. Однако пока ощутимого прогресса в данной дискуссии нет, добавил замминистра.

Сазанов напомнил, что сейчас отдельные страны вводят цифровой налог на своей территории. Например, так поступили Италия, Испания, Франция и Англия. Для последней, в частности, первый год применения цифрового налога завершится 31 марта этого года. Минфин оценит результаты британцев и подумает над целесообразностью внедрения этой нормы в России. Сейчас же финального решения по данному вопросу нет, резюмировал Сазанов.

О намерении Минфина изменить нормы по налогообложению цифровых гигантов стало известно в 2019 г. после обнародования доклада «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». В документе ведомство предложило обязать цифровые компании декларировать доходы для налогообложения в тех юрисдикциях, где находятся их клиенты.

Ранее по теме: Россия учится брать налоги с международных цифровых компаний

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных