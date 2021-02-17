Ритейлеры назвали самые дорогие онлайн-покупки россиян в 2020 году

В топ-5 по размеру среднего чека на трансграничном рынке вошли также покупки россиян в сегменте автозапчастей и аксессуаров (15 694 руб.), подарков и цветов (12 991 руб.), аксессуаров (12 608 руб.), одежды и обуви (11 793 руб.). На локальном рынке суммы были заметно меньше. Так, после бытовой техники лидерами рейтинга стали инструменты и садовая техника (5983 руб.), спортивные товары (4251 руб.), подарки и цветы (4080 руб.), а также товары из категории «Красота и здоровье» (3832 руб.).