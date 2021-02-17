Ритейлеры назвали самые дорогие онлайн-покупки россиян в 2020 году
В 2020 г. на фоне пандемии россияне потратили в интернет-магазинах 3,2 трлн руб., из которых 440 млрд пришлись на зарубежных продавцов. При этом самый большой средний чек – 21 745 руб. – в сегменте заграничных расходов пришелся на аптеки, где можно заказывать витамины и биологически активные добавки (БАД), говорится в исследовании Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Однако наибольшая доля покупок пришлась на внутренний рынок. Объем трат составил почти 2,8 трлн руб. Самый высокий средний чек здесь зафиксирован в категории цифровой и бытовой техники – 8817 руб. При этом в АКИТ уточнили, что при подсчетах не учитывали покупки, сделанные на AliExpress.
«Пандемия подтолкнула рынок к развитию новых сервисов, востребованных у россиян, например, экспресс-доставки. Мы увидели «логистику в логистике», когда конкуренты — сервисы доставки представлены друг у друга на сайтах, неожиданные коллаборации: монобрендовые магазины, имеющие свой интернет-канал выставляются на других электронных площадках», — отметил президент АКИТ Артем Соколов.
В топ-5 по размеру среднего чека на трансграничном рынке вошли также покупки россиян в сегменте автозапчастей и аксессуаров (15 694 руб.), подарков и цветов (12 991 руб.), аксессуаров (12 608 руб.), одежды и обуви (11 793 руб.). На локальном рынке суммы были заметно меньше. Так, после бытовой техники лидерами рейтинга стали инструменты и садовая техника (5983 руб.), спортивные товары (4251 руб.), подарки и цветы (4080 руб.), а также товары из категории «Красота и здоровье» (3832 руб.).
В целом на зарубежных онлайн-магазинах больше всего средств россияне потратили на одежду и обувь – 31,6% от общего объема расходов. На отечественном рынке самая крупная совокупная сумма (28,2%) была направлена на приобретение цифровой и бытовой техники.
В АКИТ отметили, что распределение рынка интернет-торговли в 2020 г. демонстрирует, что к онлайн-покупкам все активнее подключаются регионы. Так, четверть операций на локальном рынке была совершена из Москвы. 8,3% – из Подмосковья. 7,5% пришлись на Санкт-Петербург, еще 3,9% и 2,5% – на Краснодарский край и Свердловскую область.
По данным ассоциации, доля e-commerce в 2020 г. в общем объеме продаж розничного рынка составила 9,6%. В первом полугодии она достигала 10,2%, что сейчас является историческим максимумом.