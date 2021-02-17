Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Экономика

Ритейлеры назвали самые дорогие онлайн-покупки россиян в 2020 году

Ведомости

В 2020 г. на фоне пандемии россияне потратили в интернет-магазинах 3,2 трлн руб., из которых 440 млрд пришлись на зарубежных продавцов. При этом самый большой средний чек – 21 745 руб. – в сегменте заграничных расходов пришелся на аптеки, где можно заказывать витамины и биологически активные добавки (БАД), говорится в исследовании Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Однако наибольшая доля покупок пришлась на внутренний рынок. Объем трат составил почти 2,8 трлн руб. Самый высокий средний чек здесь зафиксирован в категории цифровой и бытовой техники – 8817 руб. При этом в АКИТ уточнили, что при подсчетах не учитывали покупки, сделанные на AliExpress.

«Пандемия подтолкнула рынок к развитию новых сервисов, востребованных у россиян, например, экспресс-доставки. Мы увидели «логистику в логистике», когда конкуренты — сервисы доставки представлены друг у друга на сайтах, неожиданные коллаборации: монобрендовые магазины, имеющие свой интернет-канал выставляются на других электронных площадках», — отметил президент АКИТ Артем Соколов.

В топ-5 по размеру среднего чека на трансграничном рынке вошли также покупки россиян в сегменте автозапчастей и аксессуаров (15 694 руб.), подарков и цветов (12 991 руб.), аксессуаров (12 608 руб.), одежды и обуви (11 793 руб.). На локальном рынке суммы были заметно меньше. Так, после бытовой техники лидерами рейтинга стали инструменты и садовая техника (5983 руб.), спортивные товары (4251 руб.), подарки и цветы (4080 руб.), а также товары из категории «Красота и здоровье» (3832 руб.).

В целом на зарубежных онлайн-магазинах больше всего средств россияне потратили на одежду и обувь – 31,6% от общего объема расходов. На отечественном рынке самая крупная совокупная сумма (28,2%) была направлена на приобретение цифровой и бытовой техники.

В АКИТ отметили, что распределение рынка интернет-торговли в 2020 г. демонстрирует, что к онлайн-покупкам все активнее подключаются регионы. Так, четверть операций на локальном рынке была совершена из Москвы. 8,3% – из Подмосковья. 7,5% пришлись на Санкт-Петербург, еще 3,9% и 2,5% – на Краснодарский край и Свердловскую область.

По данным ассоциации, доля e-commerce в 2020 г. в общем объеме продаж розничного рынка составила 9,6%. В первом полугодии она достигала 10,2%, что сейчас является историческим максимумом.

Ранее по теме: Объем онлайн-продаж еды в пандемию вырос в три раза

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных