Белоруссия подписала соглашение о перевалке нефтепродуктов через порты России
Россия и Белоруссия подписали в Москве соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов, идущих на экспорт, через российские порты, сообщает пресс-служба белорусского Минтранса.
Подписание документа состоялось на заседании координационной комиссии по формированию и обеспечению функционирования объединенной транспортной системы Союзного государства.
«Соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в российских портах определяет механизм взаимодействия заинтересованных организаций Беларуси и России, а также отдельные экономические условия их работы», — пояснили в пресс-службе суть документа, подписанного главой белорусского Минтранса Алексеем Авраменко и его российским коллегой Виталием Савельевым.
«Предполагается перевалка 9,8 млн т грузов (мазут, бензин, масло) в морских портах Северо-Западного региона России в 2021-2023 годах», — добавили в пресс-службе Минтранса Белоруссии, отметив, что годовые объемы нефтепродуктов являются индикативными. Соглашение также предусматривает изменение стоимости логистических затрат в морских портах России, чтобы она была сопоставимой с портами Прибалтики.
«Тарифы на услуги железнодорожного транспорта для перевозки нефтепродуктов установлены в соответствии с национальным законодательством каждого из государств и с учетом скидок, предоставленных гособъединением «Белорусская железная дорога» и ОАО «Российские железные дороги», — отметили в белорусском Минтрансе. Соглашение также гарантирует отсутствие любого повышения железнодорожных тарифов, кроме ежегодной индексации в соответствии с законодательством двух стран.
Обсуждение возможности перенаправить белорусские экспортные нефтепотоки из литовских портов в российскую Усть-Лугу началось в сентябре 2020 г. Это стало известно после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на введенные в конце августа персональные санкции прибалтийских государств пригрозил Литве изменить транзитные маршруты грузов, которые сейчас идут с белорусской территории для перевалки в литовские порты. Позже тогдашний глава Минэнерго России, а ныне вице-премьер Александр Новак заявил, что перевалка белорусских нефтепродуктов через российские порты начнется уже в 2021 г.
В конце января текущего года премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтрансу подписать с Белоруссией соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов. В середине февраля проект межправительственного соглашения одобрил Лукашенко.