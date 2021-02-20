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ЦБ спрогнозировал инфляцию выше 4% в I-III кварталах

Ведомости

На протяжении трех кварталов 2021 г. инфляция относительно соответствующего периода прошлого года будет выше целевого значения Банка России в 4%, говорится в «Докладе о денежно-кредитной политике», опубликованном ЦБ.

«Инфляция относительно соответствующего периода прошлого года будет превышать целевое значение в I–III  кварталах 2021 г., но по итогам 2021 г. сложится в диапазоне 3,7–4,2%» — сказано в документе. При этом на среднесрочном горизонте с учетом политики, которую проводит ЦБ, показатель будет находиться вблизи 4%.

Пикового значения инфляция достигнет в первом квартале 2021 г., сообщил регулятор. Затем темп роста цен замедлится, так как проинфляционные факторы, которые сейчас действуют сбалансированно с дезинфляционными, ослабятся.

Ранее, 12 февраля, ЦБ обновил прогноз по инфляции по итогам 2021 г. Регулятор полагает, что она составит 3,7-4,2%, что на 0,2 п.п. больше предыдущего прогноза.

Пока же инфляция в России остается на повышенном уровне. Так, в январе годовой темп прироста потребительских цен достиг 5,2% после 4,9% в декабре 2020 г. ЦБ пояснил, что подобная динамика обусловлена ростом цен на мировых товарных рынках и продолжением переноса в цены наблюдаемого ранее ослабления рубля. 

Инфляция по итогам 2020 г. превысила целевой ориентир Банка России в 4% и составила 4,9%. При этом по отдельным группам товаров, прежде всего продовольственных, цены выросли более заметно — на 6,7%, сообщил ранее Росстат. 2 февраля заместитель министра экономического развития Полина Крючкова заявила, что потребительские цены в России относительно показателей прошлого года начнут снижаться во втором квартале 2021 г.

Ранее по теме: ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2021 год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных