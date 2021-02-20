ЦБ спрогнозировал инфляцию выше 4% в I-III кварталах
На протяжении трех кварталов 2021 г. инфляция относительно соответствующего периода прошлого года будет выше целевого значения Банка России в 4%, говорится в «Докладе о денежно-кредитной политике», опубликованном ЦБ.
«Инфляция относительно соответствующего периода прошлого года будет превышать целевое значение в I–III кварталах 2021 г., но по итогам 2021 г. сложится в диапазоне 3,7–4,2%» — сказано в документе. При этом на среднесрочном горизонте с учетом политики, которую проводит ЦБ, показатель будет находиться вблизи 4%.
Пикового значения инфляция достигнет в первом квартале 2021 г., сообщил регулятор. Затем темп роста цен замедлится, так как проинфляционные факторы, которые сейчас действуют сбалансированно с дезинфляционными, ослабятся.
Ранее, 12 февраля, ЦБ обновил прогноз по инфляции по итогам 2021 г. Регулятор полагает, что она составит 3,7-4,2%, что на 0,2 п.п. больше предыдущего прогноза.
Пока же инфляция в России остается на повышенном уровне. Так, в январе годовой темп прироста потребительских цен достиг 5,2% после 4,9% в декабре 2020 г. ЦБ пояснил, что подобная динамика обусловлена ростом цен на мировых товарных рынках и продолжением переноса в цены наблюдаемого ранее ослабления рубля.
Инфляция по итогам 2020 г. превысила целевой ориентир Банка России в 4% и составила 4,9%. При этом по отдельным группам товаров, прежде всего продовольственных, цены выросли более заметно — на 6,7%, сообщил ранее Росстат. 2 февраля заместитель министра экономического развития Полина Крючкова заявила, что потребительские цены в России относительно показателей прошлого года начнут снижаться во втором квартале 2021 г.