Люксембург ратифицировал протокол об изменении налогового соглашения с Россией
Люксембург ратифицировал протокол об изменении налогового соглашения с Россией, сообщили в пресс-службе Минфина России.
«Россия получила уведомление о завершении партнерами всех ратификационных процедур по документу. Таким образом, протокол вступает в силу 5 марта 2021 года и его положения будут применяться с 1 января 2022 года», - говорится в сообщении пресс-службы.
Протоколом предусмотрено увеличение ставки налога до 15% у источника доходов в виде дивидендов и процентов с некоторыми исключениями для институциональных инвестиций, а также публичных компаний, уточнили в Минфине.
Россия начала переговоры со Швейцарией по пересмотру соглашения об избежании двойного налогообложения (СОИДН), сообщил ранее замминистра финансов Алексей Сазанов на пленарном заседании Госдумы.
20 января Минфин опубликовал список из 34 стран, с которыми достигнуты договоренности по пересмотру СОИДН. Среди них — Саудовская Аравия, страны ЕС, Австралия, Канада и проч.