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Люксембург ратифицировал протокол об изменении налогового соглашения с Россией

Ведомости

Люксембург ратифицировал протокол об изменении налогового соглашения с Россией, сообщили в пресс-службе Минфина России.

«Россия получила уведомление о завершении партнерами всех ратификационных процедур по документу. Таким образом, протокол вступает в силу 5 марта 2021 года и его положения будут применяться с 1 января 2022 года», - говорится в сообщении пресс-службы. 

Протоколом предусмотрено увеличение ставки налога до 15% у источника доходов в виде дивидендов и процентов с некоторыми исключениями для институциональных инвестиций, а также публичных компаний, уточнили в Минфине. 

Россия начала переговоры со Швейцарией по пересмотру соглашения об избежании двойного налогообложения (СОИДН), сообщил ранее замминистра финансов Алексей Сазанов на пленарном заседании Госдумы. 

20 января Минфин опубликовал список из 34 стран, с которыми достигнуты договоренности по пересмотру СОИДН. Среди них — Саудовская Аравия, страны ЕС, Австралия, Канада и проч. 

Ранее по теме: Минфин договорился о пересмотре налоговых соглашений с 34 странами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных